За сутки в России подтверждено 31 252 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 8342

2 Санкт-Петербург 4078

3 Московская область 2754

4 Краснодарский край 715

5 Свердловская область 597

6 Ростовская область 554

7 Ставропольский край 547

8 Пермский край 459

9 Воронежская область 416

10 Красноярский край 385

11 Самарская область 379

12 Тюменская область 357

13 Иркутская область 353

14 Алтайский край 339

15 Нижегородская область 322

16 Республика Саха (Якутия) 313

17 Приморский край 305

18 Ленинградская область 301

19 Омская область 293

20 Калининградская область 282

21 Кемеровская область 274

22 Волгоградская область 264

23 Архангельская область 257

24 Республика Башкортостан 253

25 Хабаровский край 251

26 Владимирская область 243

27 Тульская область 239

28 Новосибирская область 237

29 Смоленская область 235

30 Тверская область 232

31 Саратовская область 229

32 Ханты-Мансийский автономный округ 217

33 Ярославская область 213

34 Липецкая область 212

35 Кировская область 204

36 Астраханская область 201

37 Челябинская область 200

38 Орловская область 189

39 Удмуртская Республика 184

40 Вологодская область 181

41 Пензенская область 173

42 Республика Крым 167

43 Тамбовская область 166

44 Амурская область 164

45 Брянская область 162

46 Курская область 159

47 Белгородская область 158

48 Калужская область 151

49 Оренбургская область 151

50 Республика Бурятия 149

51 Ямало-Ненецкий автономный округ 146

52 Ульяновская область 145

53 Республика Дагестан 142

54 Республика Коми 141

55 Псковская область 140

56 Мурманская область 135

57 Новгородская область 132

58 Республика Карелия 131

59 Томская область 128

60 Севастополь 126

61 Рязанская область 124

62 Забайкальский край 119

63 Ивановская область 115

64 Республика Татарстан 111

65 Чеченская Республика 99

66 Республика Хакасия 89

67 Костромская область 89

68 Республика Адыгея 80

69 Кабардино-Балкарская Республика 80

70 Республика Чувашия 80

71 Курганская область 77

72 Республика Ингушетия 75

73 Республика Северная Осетия-Алания 74

74 Республика Мордовия 71

75 Карачаево-Черкесская Республика 70

76 Сахалинская область 64

77 Республика Тыва 55

78 Республика Марий Эл 54

79 Камчатский край 51

80 Республика Алтай 33

81 Еврейская автономная область 26

82 Республика Калмыкия 19

83 Магаданская область 18

84 Ненецкий автономный округ 5

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 865 512 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,06%

2. Чукотский автономный округ 0,07%

3. Ульяновская область, Забайкальский край 0,12% За последние сутки подтверждено 688 смертей: Москва 69 Санкт-Петербург 64 Московская область 34 Красноярский край 28 Алтайский край 25 Нижегородская область 22 Свердловская область 20 Иркутская область 18 Волгоградская область 16 Самарская область 15 Рязанская область 12 Ульяновская область 12 Новосибирская область 12 Тульская область 11 Республика Башкортостан 11 Тюменская область 11 Калининградская область 10 Республика Крым 10 Саратовская область 10 Ставропольский край 9 Пензенская область 9 Челябинская область 9 Омская область 9 Забайкальский край 9 Брянская область 8 Воронежская область 8 Липецкая область 8 Вологодская область 8 Астраханская область 8 Ростовская область 8 Пермский край 8 Ярославская область 7 Краснодарский край 7 Республика Северная Осетия - Алания 7 Республика Хакасия 7 Кемеровская область 7 Республика Бурятия 7 Белгородская область 6 Владимирская область 6 Орловская область 6 Смоленская область 6 Республика Коми 6 Ханты-Мансийский автономный округ 6 Ивановская область 5 Тамбовская область 5 Тверская область 5 Ленинградская область 5 Мурманская область 5 Севастополь 5 Республика Татарстан 5 Псковская область 4 Республика Мордовия 4 Республика Чувашия 4 Оренбургская область 4 Приморский край 4 Хабаровский край 4 Сахалинская область 4 Курская область 3 Республика Карелия 3 Республика Адыгея 3 Республика Калмыкия 3 Республика Дагестан 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Удмуртская Республика 3 Томская область 3 Республика Саха (Якутия) 2 Амурская область 2 Калужская область 1 Костромская область 1 Республика Ингушетия 1 Курганская область 1 Республика Алтай 1 Республика Тыва 1 Камчатский край 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 322 678 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 564 человека: Санкт-Петербург 2441 Москва 1838 Воронежская область 1492 Московская область 1415 Самарская область 1395 Ставропольский край 974 Краснодарский край 886 Свердловская область 778 Республика Коми 640 Пензенская область 606 Хабаровский край 533 Томская область 499 Амурская область 498 Саратовская область 458 Пермский край 418 Ленинградская область 409 Кировская область 345 Удмуртская Республика 340 Новосибирская область 329 Владимирская область 327 Вологодская область 327 Ростовская область 301 Кемеровская область 301 Республика Башкортостан 299 Красноярский край 299 Алтайский край 296 Омская область 296 Республика Карелия 280 Мурманская область 256 Забайкальский край 221 Ямало-Ненецкий автономный округ 217 Республика Адыгея 215 Тверская область 208 Волгоградская область 185 Липецкая область 181 Смоленская область 173 Тульская область 171 Курская область 166 Республика Крым 165 Новгородская область 156 Белгородская область 149 Калининградская область 146 Архангельская область 145 Тамбовская область 140 Оренбургская область 131 Республика Татарстан 128 Карачаево-Черкесская Республика 121 Иркутская область 119 Ульяновская область 113 Сахалинская область 107 Тюменская область 106 Ханты-Мансийский автономный округ 101 Республика Мордовия 100 Республика Ингушетия 98 Республика Северная Осетия - Алания 96 Псковская область 91 Приморский край 90 Курганская область 86 Севастополь 80 Кабардино-Балкарская Республика 78 Республика Бурятия 76 Челябинская область 73 Брянская область 72 Астраханская область 71 Республика Дагестан 71 Республика Чувашия 71 Камчатский край 67 Калужская область 64 Орловская область 61 Ярославская область 51 Чеченская Республика 48 Ивановская область 47 Костромская область 41 Республика Алтай 33 Республика Тыва 32 Нижегородская область 29 Республика Хакасия 21 Республика Калмыкия 18 Магаданская область 17 Рязанская область 14 Республика Марий Эл 14 Ненецкий автономный округ 6 Еврейская автономная область 4 Чукотский автономный округ 3 Республика Саха (Якутия) 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 902 935. Специалисты оценили, насколько штамм "омикрон" заразнее "дельты"