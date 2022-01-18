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18.01.2022 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 31 252 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 31 252 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 8342
  • 2 Санкт-Петербург 4078
  • 3 Московская область 2754
  • 4 Краснодарский край 715
  • 5 Свердловская область 597
  • 6 Ростовская область 554
  • 7 Ставропольский край 547
  • 8 Пермский край 459
  • 9 Воронежская область 416
  • 10 Красноярский край 385
  • 11 Самарская область 379
  • 12 Тюменская область 357
  • 13 Иркутская область 353
  • 14 Алтайский край 339
  • 15 Нижегородская область 322
  • 16 Республика Саха (Якутия) 313
  • 17 Приморский край 305
  • 18 Ленинградская область 301
  • 19 Омская область 293
  • 20 Калининградская область 282
  • 21 Кемеровская область 274
  • 22 Волгоградская область 264
  • 23 Архангельская область 257
  • 24 Республика Башкортостан 253
  • 25 Хабаровский край 251
  • 26 Владимирская область 243
  • 27 Тульская область 239
  • 28 Новосибирская область 237
  • 29 Смоленская область 235
  • 30 Тверская область 232
  • 31 Саратовская область 229
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 217
  • 33 Ярославская область 213
  • 34 Липецкая область 212
  • 35 Кировская область 204
  • 36 Астраханская область 201
  • 37 Челябинская область 200
  • 38 Орловская область 189
  • 39 Удмуртская Республика 184
  • 40 Вологодская область 181
  • 41 Пензенская область 173
  • 42 Республика Крым 167
  • 43 Тамбовская область 166
  • 44 Амурская область 164
  • 45 Брянская область 162
  • 46 Курская область 159
  • 47 Белгородская область 158
  • 48 Калужская область 151
  • 49 Оренбургская область 151
  • 50 Республика Бурятия 149
  • 51 Ямало-Ненецкий автономный округ 146
  • 52 Ульяновская область 145
  • 53 Республика Дагестан 142
  • 54 Республика Коми 141
  • 55 Псковская область 140
  • 56 Мурманская область 135
  • 57 Новгородская область 132
  • 58 Республика Карелия 131
  • 59 Томская область 128
  • 60 Севастополь 126
  • 61 Рязанская область 124
  • 62 Забайкальский край 119
  • 63 Ивановская область 115
  • 64 Республика Татарстан 111
  • 65 Чеченская Республика 99
  • 66 Республика Хакасия 89
  • 67 Костромская область 89
  • 68 Республика Адыгея 80
  • 69 Кабардино-Балкарская Республика 80
  • 70 Республика Чувашия 80
  • 71 Курганская область 77
  • 72 Республика Ингушетия 75
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 74
  • 74 Республика Мордовия 71
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 70
  • 76 Сахалинская область 64
  • 77 Республика Тыва 55
  • 78 Республика Марий Эл 54
  • 79 Камчатский край 51
  • 80 Республика Алтай 33
  • 81 Еврейская автономная область 26
  • 82 Республика Калмыкия 19
  • 83 Магаданская область 18
  • 84 Ненецкий автономный округ 5
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 865 512 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,06%
  • 2. Чукотский автономный округ 0,07%
  • 3. Ульяновская область, Забайкальский край 0,12%
За последние сутки подтверждено 688 смертей:
  1. Москва 69
  2. Санкт-Петербург 64
  3. Московская область 34
  4. Красноярский край 28
  5. Алтайский край 25
  6. Нижегородская область 22
  7. Свердловская область 20
  8. Иркутская область 18
  9. Волгоградская область 16
  10. Самарская область 15
  11. Рязанская область 12
  12. Ульяновская область 12
  13. Новосибирская область 12
  14. Тульская область 11
  15. Республика Башкортостан 11
  16. Тюменская область 11
  17. Калининградская область 10
  18. Республика Крым 10
  19. Саратовская область 10
  20. Ставропольский край 9
  21. Пензенская область 9
  22. Челябинская область 9
  23. Омская область 9
  24. Забайкальский край 9
  25. Брянская область 8
  26. Воронежская область 8
  27. Липецкая область 8
  28. Вологодская область 8
  29. Астраханская область 8
  30. Ростовская область 8
  31. Пермский край 8
  32. Ярославская область 7
  33. Краснодарский край 7
  34. Республика Северная Осетия - Алания 7
  35. Республика Хакасия 7
  36. Кемеровская область 7
  37. Республика Бурятия 7
  38. Белгородская область 6
  39. Владимирская область 6
  40. Орловская область 6
  41. Смоленская область 6
  42. Республика Коми 6
  43. Ханты-Мансийский автономный округ 6
  44. Ивановская область 5
  45. Тамбовская область 5
  46. Тверская область 5
  47. Ленинградская область 5
  48. Мурманская область 5
  49. Севастополь 5
  50. Республика Татарстан 5
  51. Псковская область 4
  52. Республика Мордовия 4
  53. Республика Чувашия 4
  54. Оренбургская область 4
  55. Приморский край 4
  56. Хабаровский край 4
  57. Сахалинская область 4
  58. Курская область 3
  59. Республика Карелия 3
  60. Республика Адыгея 3
  61. Республика Калмыкия 3
  62. Республика Дагестан 3
  63. Кабардино-Балкарская Республика 3
  64. Удмуртская Республика 3
  65. Томская область 3
  66. Республика Саха (Якутия) 2
  67. Амурская область 2
  68. Калужская область 1
  69. Костромская область 1
  70. Республика Ингушетия 1
  71. Курганская область 1
  72. Республика Алтай 1
  73. Республика Тыва 1
  74. Камчатский край 1
  75. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 322 678 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 564 человека:
  1. Санкт-Петербург 2441
  2. Москва 1838
  3. Воронежская область 1492
  4. Московская область 1415
  5. Самарская область 1395
  6. Ставропольский край 974
  7. Краснодарский край 886
  8. Свердловская область 778
  9. Республика Коми 640
  10. Пензенская область 606
  11. Хабаровский край 533
  12. Томская область 499
  13. Амурская область 498
  14. Саратовская область 458
  15. Пермский край 418
  16. Ленинградская область 409
  17. Кировская область 345
  18. Удмуртская Республика 340
  19. Новосибирская область 329
  20. Владимирская область 327
  21. Вологодская область 327
  22. Ростовская область 301
  23. Кемеровская область 301
  24. Республика Башкортостан 299
  25. Красноярский край 299
  26. Алтайский край 296
  27. Омская область 296
  28. Республика Карелия 280
  29. Мурманская область 256
  30. Забайкальский край 221
  31. Ямало-Ненецкий автономный округ 217
  32. Республика Адыгея 215
  33. Тверская область 208
  34. Волгоградская область 185
  35. Липецкая область 181
  36. Смоленская область 173
  37. Тульская область 171
  38. Курская область 166
  39. Республика Крым 165
  40. Новгородская область 156
  41. Белгородская область 149
  42. Калининградская область 146
  43. Архангельская область 145
  44. Тамбовская область 140
  45. Оренбургская область 131
  46. Республика Татарстан 128
  47. Карачаево-Черкесская Республика 121
  48. Иркутская область 119
  49. Ульяновская область 113
  50. Сахалинская область 107
  51. Тюменская область 106
  52. Ханты-Мансийский автономный округ 101
  53. Республика Мордовия 100
  54. Республика Ингушетия 98
  55. Республика Северная Осетия - Алания 96
  56. Псковская область 91
  57. Приморский край 90
  58. Курганская область 86
  59. Севастополь 80
  60. Кабардино-Балкарская Республика 78
  61. Республика Бурятия 76
  62. Челябинская область 73
  63. Брянская область 72
  64. Астраханская область 71
  65. Республика Дагестан 71
  66. Республика Чувашия 71
  67. Камчатский край 67
  68. Калужская область 64
  69. Орловская область 61
  70. Ярославская область 51
  71. Чеченская Республика 48
  72. Ивановская область 47
  73. Костромская область 41
  74. Республика Алтай 33
  75. Республика Тыва 32
  76. Нижегородская область 29
  77. Республика Хакасия 21
  78. Республика Калмыкия 18
  79. Магаданская область 17
  80. Рязанская область 14
  81. Республика Марий Эл 14
  82. Ненецкий автономный округ 6
  83. Еврейская автономная область 4
  84. Чукотский автономный округ 3
  85. Республика Саха (Якутия) 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 902 935.

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