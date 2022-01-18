За сутки в России подтверждено 31 252 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 8342
- 2 Санкт-Петербург 4078
- 3 Московская область 2754
- 4 Краснодарский край 715
- 5 Свердловская область 597
- 6 Ростовская область 554
- 7 Ставропольский край 547
- 8 Пермский край 459
- 9 Воронежская область 416
- 10 Красноярский край 385
- 11 Самарская область 379
- 12 Тюменская область 357
- 13 Иркутская область 353
- 14 Алтайский край 339
- 15 Нижегородская область 322
- 16 Республика Саха (Якутия) 313
- 17 Приморский край 305
- 18 Ленинградская область 301
- 19 Омская область 293
- 20 Калининградская область 282
- 21 Кемеровская область 274
- 22 Волгоградская область 264
- 23 Архангельская область 257
- 24 Республика Башкортостан 253
- 25 Хабаровский край 251
- 26 Владимирская область 243
- 27 Тульская область 239
- 28 Новосибирская область 237
- 29 Смоленская область 235
- 30 Тверская область 232
- 31 Саратовская область 229
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 217
- 33 Ярославская область 213
- 34 Липецкая область 212
- 35 Кировская область 204
- 36 Астраханская область 201
- 37 Челябинская область 200
- 38 Орловская область 189
- 39 Удмуртская Республика 184
- 40 Вологодская область 181
- 41 Пензенская область 173
- 42 Республика Крым 167
- 43 Тамбовская область 166
- 44 Амурская область 164
- 45 Брянская область 162
- 46 Курская область 159
- 47 Белгородская область 158
- 48 Калужская область 151
- 49 Оренбургская область 151
- 50 Республика Бурятия 149
- 51 Ямало-Ненецкий автономный округ 146
- 52 Ульяновская область 145
- 53 Республика Дагестан 142
- 54 Республика Коми 141
- 55 Псковская область 140
- 56 Мурманская область 135
- 57 Новгородская область 132
- 58 Республика Карелия 131
- 59 Томская область 128
- 60 Севастополь 126
- 61 Рязанская область 124
- 62 Забайкальский край 119
- 63 Ивановская область 115
- 64 Республика Татарстан 111
- 65 Чеченская Республика 99
- 66 Республика Хакасия 89
- 67 Костромская область 89
- 68 Республика Адыгея 80
- 69 Кабардино-Балкарская Республика 80
- 70 Республика Чувашия 80
- 71 Курганская область 77
- 72 Республика Ингушетия 75
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 74
- 74 Республика Мордовия 71
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 70
- 76 Сахалинская область 64
- 77 Республика Тыва 55
- 78 Республика Марий Эл 54
- 79 Камчатский край 51
- 80 Республика Алтай 33
- 81 Еврейская автономная область 26
- 82 Республика Калмыкия 19
- 83 Магаданская область 18
- 84 Ненецкий автономный округ 5
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 865 512 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,06%
- 2. Чукотский автономный округ 0,07%
- 3. Ульяновская область, Забайкальский край 0,12%
За последние сутки подтверждено 688 смертей:
- Москва 69
- Санкт-Петербург 64
- Московская область 34
- Красноярский край 28
- Алтайский край 25
- Нижегородская область 22
- Свердловская область 20
- Иркутская область 18
- Волгоградская область 16
- Самарская область 15
- Рязанская область 12
- Ульяновская область 12
- Новосибирская область 12
- Тульская область 11
- Республика Башкортостан 11
- Тюменская область 11
- Калининградская область 10
- Республика Крым 10
- Саратовская область 10
- Ставропольский край 9
- Пензенская область 9
- Челябинская область 9
- Омская область 9
- Забайкальский край 9
- Брянская область 8
- Воронежская область 8
- Липецкая область 8
- Вологодская область 8
- Астраханская область 8
- Ростовская область 8
- Пермский край 8
- Ярославская область 7
- Краснодарский край 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Республика Хакасия 7
- Кемеровская область 7
- Республика Бурятия 7
- Белгородская область 6
- Владимирская область 6
- Орловская область 6
- Смоленская область 6
- Республика Коми 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Ивановская область 5
- Тамбовская область 5
- Тверская область 5
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 5
- Севастополь 5
- Республика Татарстан 5
- Псковская область 4
- Республика Мордовия 4
- Республика Чувашия 4
- Оренбургская область 4
- Приморский край 4
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 4
- Курская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Калмыкия 3
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Удмуртская Республика 3
- Томская область 3
- Республика Саха (Якутия) 2
- Амурская область 2
- Калужская область 1
- Костромская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Курганская область 1
- Республика Алтай 1
- Республика Тыва 1
- Камчатский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 322 678 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 564 человека:
- Санкт-Петербург 2441
- Москва 1838
- Воронежская область 1492
- Московская область 1415
- Самарская область 1395
- Ставропольский край 974
- Краснодарский край 886
- Свердловская область 778
- Республика Коми 640
- Пензенская область 606
- Хабаровский край 533
- Томская область 499
- Амурская область 498
- Саратовская область 458
- Пермский край 418
- Ленинградская область 409
- Кировская область 345
- Удмуртская Республика 340
- Новосибирская область 329
- Владимирская область 327
- Вологодская область 327
- Ростовская область 301
- Кемеровская область 301
- Республика Башкортостан 299
- Красноярский край 299
- Алтайский край 296
- Омская область 296
- Республика Карелия 280
- Мурманская область 256
- Забайкальский край 221
- Ямало-Ненецкий автономный округ 217
- Республика Адыгея 215
- Тверская область 208
- Волгоградская область 185
- Липецкая область 181
- Смоленская область 173
- Тульская область 171
- Курская область 166
- Республика Крым 165
- Новгородская область 156
- Белгородская область 149
- Калининградская область 146
- Архангельская область 145
- Тамбовская область 140
- Оренбургская область 131
- Республика Татарстан 128
- Карачаево-Черкесская Республика 121
- Иркутская область 119
- Ульяновская область 113
- Сахалинская область 107
- Тюменская область 106
- Ханты-Мансийский автономный округ 101
- Республика Мордовия 100
- Республика Ингушетия 98
- Республика Северная Осетия - Алания 96
- Псковская область 91
- Приморский край 90
- Курганская область 86
- Севастополь 80
- Кабардино-Балкарская Республика 78
- Республика Бурятия 76
- Челябинская область 73
- Брянская область 72
- Астраханская область 71
- Республика Дагестан 71
- Республика Чувашия 71
- Камчатский край 67
- Калужская область 64
- Орловская область 61
- Ярославская область 51
- Чеченская Республика 48
- Ивановская область 47
- Костромская область 41
- Республика Алтай 33
- Республика Тыва 32
- Нижегородская область 29
- Республика Хакасия 21
- Республика Калмыкия 18
- Магаданская область 17
- Рязанская область 14
- Республика Марий Эл 14
- Ненецкий автономный округ 6
- Еврейская автономная область 4
- Чукотский автономный округ 3
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 902 935.