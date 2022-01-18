На юге Сахалина произошло землетрясение

Днем 18 января на юге Сахалина произошло ощущаемое землетрясение, сообщили в главке МЧС РФ по островному региону.

"Сегодня в 15.57 по местному времени зарегистрировано землетрясение в Холмском районе, в восьми километрах восточнее села Пионеры. Магнитуда сейсмособытия составила 3,8, глубина 13 км", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, землетрясение ощутили жители села Синегорск в пригороде Южно-Сахалинска, а также сел Яблочное, Чехов и Пионеры. По предварительной информации, ощущаемость сейсмособытия достигала трех баллов, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия не поступало.

По информации из соцсетей, подземные толчки также ощутили жители Холмска, а также сел в Томаринском и Долинском районах. Люди рассказывают, что двигалась мебель, многие выбегали на улицу.

"Оперативными группами администраций муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - уточнили в областном ГУ МЧС.