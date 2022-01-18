Наступил новый год - пора думать, где провести отпуск. В январе-феврале многие уже начинают бронировать туры и гостиницы. Мы отобрали несколько необычных мест для отдыха - на любой вкус: для экстремалов, любителей старины, гор, мотокроссов. Не забыли и о традиционном курортном отдыхе.

Алтайские горы - не самые высокие, но красотой своей и чистым воздухом никому не уступят. Фото: Татьяна Рузанова

Лето с динозавром

Село Ундоры (Ульяновская область) стало курортным местом благодаря минеральной воде. Она аналогична по составу той, что в Карловых Варах и Трускавце. А еще здесь уникальный музей: экспонаты для него находят на берегу Волги.

Другой подарок из прошлого - лечебная голубая глина, образовавшаяся из морских организмов, раковин, водорослей, планктона и песка, которые оседали на дно древнего моря.

Когда-то здесь оно и плескалось, населенное гигантскими чудовищами - ихтиозаврами и плиозаврами. Потом возникла суша, по которой бродили мамонты и пещерные львы. Слоеный пирог всех этих былых эпох обнажает волжский обрыв. И все это можно наблюдать около села Ундоры, еще с позапрошлого века ставшего Меккой для палеонтологов.

Для байкеров и автотуристов

Тара - старинный город в Омской области, отметивший 427-летие, родина народного артиста Михаила Ульянова, край реликтовой тайги - получила еще один повод для развития туризма. Она претендует на звание столицы мотокросса.

Местные предприниматели построили здесь современный мотодром и организовали соревнования всероссийского и международного масштаба. И прочно вошли в национальный спортивный календарь.

Новую трассу в Омской области уже опробовали сильнейшие мотогонщики Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ульяновска, Анжеро-Судженска, регионов Сибири, Урала, Юргы, а также стран бывшего СНГ. В прошлом году здесь впервые прошел зимний кросс сноубайков. Болельщиков из других регионов было много.

Завершается реконструкция дороги Омск - Тара, и взамен разбитого тракта появится скоростное шоссе. Открылась новая гостиница. Предприниматели готовы возводить новые. Нацелены они развивать каравайнинг, создавая кемпинги для туристов - любителей автогонок.

Дойти до Маньпупунера

Плато Маньпупунер - геологический памятник, находится в Троицко-Печорском районе, в междуречье рек Илыч и Печоры (Республика Коми). Это комплекс семи останцев высотой от 30 до 42 метров. У всех столбов причудливые очертания.

Происхождение каменных идолов объясняют древние легенды. Семь великанов-самоедов шли через горы в Сибирь уничтожить вогульский народ. Ими как раз и именовались манси. Но, поднявшись на плато, шаман увидел перед собой священную вогульскую гору Ялпингнер. В ужасе он бросил свой барабан на вершину. Все семь великанов окаменели. С тех пор так и стоят.

Специалисты, понятно, дают другое объяснение: столбы образовались из-за разрушения Уральских гор. На это ушли миллионы лет. Окружавшие их слабые породы разрушились, а более твердые остались и образовали это чудо природы.

Столбы плато Маньпупунер в 2008 году были признаны одним из семи чудес России. Геологический памятник вошел и в своеобразную энциклопедию мест в стране, где загадывают желания. А в конце ноября столбы выветривания стали и победителями номинации "Природный объект" в конкурсе "Сокровища России", организованном журналом National Geographic Traveler.

Добраться до столбов выветривания нелегко. В радиусе сотни километров нет населенных пунктов. Поход на Маньпупунер для неподготовленных путешественников возможен только при заброске вертолетом. Более опытные и хорошо подготовленные туристы отправляются пешим походом, который занимает около двух недель. Но зато впечатления незабываемые.

Ундоры стали курортным местом благодаря минеральной воде - наследию древних геологических эпох. Она аналогична по составу воде в Карловых Варах

Танец дервиша

Экскурсию "Кружение дервишей" проводят в Евпатории, в старинном духовном центре.

Можно прогуляться по древним улочкам комплекса "Текие дервишей" - уникальной мусульманской обители XV-XVI веков, чтобы ощутить неповторимую атмосферу памятника истории и архитектуры. Текие - это и есть обитель. Ближайшие аналогичные образцы исламской архитектуры, как и реконструкцию молитвенного кружения дервишей, можно увидеть в Турции и Египте.

Евпатория - город 25 веков, о которых напоминают сохранившиеся памятники. И вот уже шесть веков существует комплекс "Текие дервишей", который помимо обители включает пристроенную к нему в XVII веке мечеть "Шукурулла-Эфенди" и в XVIII столетии медресе. Современная цивилизация с ее обществом потребления, высокими технологиями и катастрофически ускорившимся временем, кажется, разбивается вдребезги о неизбывную тишину каменных стен текие.

Религиозные упражнения (зикр) дервишей включали в себя молитвы и танцы, призванные освободить дух. Сегодня с молитвенными танцами дервишей под аккомпанемент барабана и кларнета посетителей евпаторийского текие знакомит переодетый экскурсовод.

Но даже несмотря на откровенно театральный характер, действо впечатляет и завораживает. В немалой степени тому способствуют, как и потрясающая акустика, так и интерьер текие с девятнадцатью кельями для дервишей.

Кошелек

Внимание: курортный сбор

Курорт Белокуриха в Алтайском крае тоже стал победителем онлайн-голосования "Сокровища России". Он занял первое место в номинации "Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт".

Как отметили организаторы онлайн-голосования, цель конкурса определить наиболее популярные у туристов места, а также поиск возможных новых точек на туристической карте России. Популярность Белокурихи подтверждает не только голосование, но и загруженность ее санаториев.

Тот, кто туда соберется, должен знать, что город-курорт - единственное место в крае, где с мая 2018 года в качестве эксперимента ввели курортный сбор. В пандемию его на некоторое время отменили, чтобы помочь санаториям привлечь туристов после вынужденного простоя. Потом снова возобновили, но по сниженной ставке - 30 рублей с одного отдыхающего за сутки, не считая дня заезда.

А с 1 января 2022 года его вновь повысили - до 50 рублей, то есть до уровня 2019-го.

"За все время взимания сбора в региональный фонд развития курортной инфраструктуры поступило более 107 миллионов рублей, - рассказал Евгений Дешевых. - За это время в Белокурихе обустроены старые и новые терренкуры, приведены в порядок леса. Сейчас создается курортный парк с велодорожками и детской площадкой".

Увеличился курортный сбор и на Кубани. В Сочи вместо 10 рублей в сутки он теперь составит 50, а в остальные районах Краснодарского края, где проходит эксперимент, будут платить 30 рублей. Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия повышение курортного сбора связано с необходимостью увеличить поступления в региональную казну.

"К курортному сезону мы готовимся за счет краевого бюджета, - пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Но только за счет края мы должный уровень отдыха не создадим. Все средства, полученные от сбора, направляем на благоустройство курортных территорий".