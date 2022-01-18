Нижегородец погиб после падения на него глыбы льда

На улице Федосеенко в Нижнем Новгороде 56-летний мужчина погиб в результате падения на него глыбы льда с крыши одноэтажного дома. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает СК по региону, 18 января около 11 часов собственник промышленного здания проводил уборку наледи, свисающей с крыши, с помощью бензопилы. В процессе ледяной столб диаметром около метра откололся и упал на потерпевшего. Мужчина погиб.

Сейчас на месте происшествия работают следователи: опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.