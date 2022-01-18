Нижегородец сбросил сожительницу с четвертого этажа

в Советском районе Нижнего Новгорода мужчина выбросил с балкона четвертого этажа свою гражданскую жену. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Семейная ссора, чудом не закончившаяся трагедией, произошла ночью 17 января. 54-летний мужчина выбросил с балкона свою гражданскую жену. Женщина выжила, сообщили в СК по Нижегородской области. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу, состояние жительницы медики оценивают как тяжелое.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.