В центре Уфы поймали рысь

В Уфе башкирские сетевики поймали рысь, использовав в качестве приманки курицу. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Башкирэнерго".

Работники уфимских городских электрических сетей заметили следы животного на территории своего предприятия на улице Рязанской в Уфе в конце декабря: следы появлялись каждое утро. Просмотрев охранные камеры видеонаблюдения, сетевики выяснили, что по ночам на энергообъект наведывается рысь. Учитывая, что хищное животное несет потенциальную опасность для горожан и что рысь рискует получить электротравму на действующем высоковольтном оборудовании, было принято решение отловить представителя семейства кошачьих.

Удалось это сделать с помощью приманки, в качестве которой использовали курицу. 18 января работники ООО "Башкирэнерго" передали хищника представителям ассоциации охотничьих и рыболовных угодий РБ и минприродопользования и экологии РБ. Они отвезли животное в леса Благовещенского района.

После осмотра ветеринаром, который подтвердил, что хищница полностью здорова, рысь отпустили на волю.