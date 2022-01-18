В Пензе возродят МУП по уборке снега и обслуживанию жилого фонда

Пензенцы возмущены беспомощностью УК, которым они платят за неубранный во дворах снег

В Пензе снег идет сутками, за первую декаду января его выпало в полтора раза больше месячной нормы. Для ликвидации последствий разгулявшейся стихии пришлось создать "снежный штаб" на платформе Центра управления регионом. Он координирует работы по расчистке улиц и дворовых территорий. Сюда же стекаются жалобы и обращения граждан. Как показывает практика, если метель бушует сутки, то на расчистку улиц уходит три дня.

- Только за дни новогодних каникул через системы "Инцидент менеджмент" и "Платформа обратной связи" поступило 178 жалоб по уборке снега. Чаще всего недовольство выражали жители областного центра, а также Бессоновского, Пензенского, Сердобского и Нижнеломовского районов, - сообщили в Центре управления регионом.

С пензенских улиц в январе уже вывезли более 30 тысяч кубометров снега. Для очистки дворовых территорий задействованы 1152 единицы спецтехники и около двух тысяч дворников. На помощь им брошены курсанты военной кафедры Пензенского госуниверситета, силы частных предприятий и трудовые коллективы. Так, площадь перед Картинной галереей, самым посещаемым музеем Пензы, расчищала администрация во главе с директором. Экскурсоводы взяли в руки лопаты и работали с огоньком, не дожидаясь, когда придет тяжелая техника. Ее в городе откровенно не хватает.

На федеральных трассах круглосуточно работают около 200 спецмашин. На сложных и затяжных подъемах организовано дежурство тягачей, при необходимости они оказывают помощь большегрузам. Машины сопровождают патрули ДПС, они тоже брошены на борьбу со стихией.

- Сегодня мы видим дворы, заваленные снегом, где люди пройти нормально не могут, руки-ноги ломают. Управляющие компании должны либо работать добросовестно - исполнять взятые на себя обязательства, либо признать, что на это не способны и у них нет техники и сотрудников, чтобы содержать свои объекты в надлежащем виде, - отметил на совещании с правительством губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. - Будем прорабатывать вопрос об укреплении материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства на территории областного центра, об увеличении количества единиц коммунальной техники в городе, в том числе снегоуборочной. Другого пути нет.

По словам главы региона, в Пензе в системе ЖКХ предшественники создавали "прокладочные" структуры, через которые выкачивали бюджетные деньги. На модернизацию системы ЖКХ в этом году заложили 250 миллионов рублей на условиях софинансирования регионального и городского бюджета.

Во властных структурах заговорили о возврате муниципальных управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда и специализированного предприятия по уборке снега, эти функции отданы на аутсорсинг.

Недобросовестным "управляйкам", владельцы которых, кстати, находятся далеко за пределами Пензы, пригрозили лишением лицензий за многочисленные нарушения условий договора по управлению многоквартирными жилыми домами. У некоторых организаций нет собственной техники и персонала, чтобы исполнять взятые на себя обязательства. Это может стать поводом для лишения их лицензии, и тогда дома будут переданы муниципальной управляющей компании.

В Пензе подобные структуры уже существовали, и не одна. Но все они обанкротились, а их имущество, в том числе снегоуборочная техника, ушло с молотка за копейки. Тогда городские власти объясняли ликвидацию МУПов оптимизацией и сокращением расходов местных бюджетов, а также повышением конкуренции в ЖКХ. Но качество оказываемых услуг от этого лучше не стало, а власти фактически потеряли рычаги воздействия на частные управляющие компании. Во время любого ЧП это становится наиболее очевидно.

- В 2007 году в Пензе была создана вертикаль в виде муниципальных "управляек" по сбору денег с населения. Когда они обанкротились, то унесли с собой около миллиарда рублей. Это средства за невыполненный объем работ. Их уже не вернуть. Не хотелось бы, чтобы мы повторяли ошибки всякий раз вслед за сменой мэра и управляющих элит, - говорит член общественной палаты Пензенской области Владимир Лощинин.

За последние годы он не смог припомнить случая, чтобы управляющую компанию, к которой накопилось много претензий, лишали бы лицензии. Это длительная и сложная процедура в рамках действующего законодательства. Федеральные нормы совершенно не учитывают качество исполнения договорных обязательств между "управляйкой" и жильцами. Пока договор управления домом не станет главным документом, жители не смогут спрашивать за снежную кашу под ногами и неприступные подъезды.

А пока в федеральном законодательстве такие требования не прописаны, приходится каждый раз искать виноватых или самому браться за лопату.

В целях экономии собственных средств пензенцы предложили не вывозить чистый снег с тротуаров и площадей за город, а складировать его в городских скверах, которые зимой все равно пустуют.