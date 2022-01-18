В России стартовал новый престижный фестиваль - "САМ.ФЕСТ"

Хороших праздников и фестивалей всегда не хватает. В начале недели в Санкт-Петербурге стартовал еще один - "САМ.ФЕСТ", который станет первым всероссийским ФЕСТом для тех из солистов, оркестров и групп, кто САМ пишет песни.

Всероссийский "САМ.ФЕСТ" открылся в начале этой недели в Северной столице, а завершится только спустя пять месяцев в Самаре, 11 и 12 июня, в День России. В его финальных концертах выступят Вячеслав Бутусов, Слава Марлоу, Олег Митяев, Сергей Бобунец, Наталья "Хелависа" О"Шей и ее "Мельница", а также другие группы и солисты, чьи песни мы любим, слушаем, поем и ежегодно выдвигаем на первые места в самых значительных и неподкупных хит-парадах.

Теперь все они не только споют со сцены "САМ.ФЕСТа", но и выберут остальных участников финальных гала-концертов. А перед этим будут несколько месяцев помогать молодым музыкантам, советовать при аранжировках, репетициях, записи в студии, может, и покритикуют тет-а-тет или "поставят руку" - как обычно выражаются гитаристы и барабанщики.

И такого на российских рок или рэп-фестивалях тоже никогда еще не случалось! Ведь новых хороших песен сегодня не хватает даже больше, чем новых "Голосов"… И потому тоже - открытие первого "САМ.ФЕСТа" уже в начале 2022 года - особенно кстати.

О том, почему идея первого всероссийского фестиваля авторов песен (жанры при этом не важны - от рока и романсов, до фолка и джаза) родилась именно в Санкт-Петербурге, обозреватель "РГ" расспросил Михаила Шурыгина, главу промоутерской компании NCA, ставшей основным вдохновителем и организатором "САМ.ФЕСТа".

Шоу новых талантов есть на центральных каналах, но они посвящены обычно поп-музыке. Хит-парады рэпа регулярно обновляются в соцсетях. А вот в роке и электронике новых Земфир, Дельфинов и Муджусов не появлялось уже давно.... Благодаря "САМ.ФЕСТу" вы намерены изменить ситуацию?

Михаил Шурыгин: NCA существует почти 25 лет, и за это время мы не только привозили мировых звезд, но и создавали собственные проекты. Среди них "Симфоническое КИНО", фестиваль "Брат-2: Живой Soundtrack", литературно-музыкальные, посвященные Бродскому, Есенину, и другие… А еще - постоянно оказывали поддержку и перспективным талантам. Многие из них выросли с клубных до стадионных концертов, накопили огромный опыт. Теперь они уже сами могут и хотят поделиться им с теми, кто только начинает уже в "двадцатые".

Вот так у нас всех и родилась идея "САМ.ФЕСТа". А теперь мы воплощаем ее в жизнь с правительством Самарской области, с которым до этого организовывали open-air "Рок над Волгой". Да и без помощи Президентского фонда культурных инициатив реализация наших задумок оказалась бы невозможна.

Не боитесь ли конкуренции с телевизионным шоу - может, те уже разобрали всех лучших?!

Михаил Шурыгин: У нас разные задачи. Для телевизионщиков главное - создать красивую картинку для зрителя. Ради этого они ищут одаренных мужчин и женщин, способных стать частью номера, хорошо спеть известную песню, ярко улыбнуться в камеру и… исчезнуть вместе с финальными титрами. А мы - совсем другие. Мы - ищем авторов, людей, которые сами пишут тексты и музыку. Тех, для кого творчество - это способ самореализации или даже судьба, как бы громко это не звучало. И нам не важно, кто из них как выглядит!

К тому же у нас очень простая механика участия: мы не просим никого за свой счет приезжать на какие-то кастинги, наоборот, готовы сами привезти лучших в Самару. И после финала (в отличие от ТВ-проектов, - Прим. Авт.) их уже не забудем, а продолжим работу… Почему? Потому что хотим растить новых звезд и учить их всем важным вещам (студийная работа, фотосессии, активность в соцсетях и так далее), которые необходимы артистам для того, чтобы спокойно работать и продвигать свое творчество.

И вы правы, мероприятий подобного формата и масштаба в России пока не существовало. И поэтому я уверен, что "САМ.ФЕСТ" станет ежегодным, превратившись не просто в фестиваль, а в своеобразную "творческую лабораторию", в рамках которой таланты будут развиваться уже самостоятельно. Это важно и для самих артистов, и для нас, зрителей.

В музыке появились модные тренды-2022, среди них - особый акцент на первые 30 секунд звучания, фразы-мемы в припевах и уже по минимуму пространные гитарные соло. Будете ли учить "сам.фестовцев" следовать им, или самобытность музыки и стихов все-таки важнее, хотя путь к славе и большим деньгам при этом обычно сложнее?!

Михаил Шурыгин: Мой опыт показывает, что мода скоротечна, а по-настоящему сильный артист существует за рамками каких-либо тенденций. Поэтому мы будем искать, прежде всего, таланты вне зависимости от жанровых рамок.

Хотя благодаря системе наставничества, конечно, объясним, что нужно сделать, чтобы соответствовать духу времени. Но не знаю, послушают ли они нас именно в этом вопросы - это их дело, да уговаривать вряд ли нужно. Тем более, в глубине души я хочу, чтобы участники "САМ. ФЕСТа" не просто следовали за трендами, а задавали их.

Ну, а если кто-нибудь из ребят разовьет свои данные и станет настоящей звездой, а потом продолжит сотрудничество с NCA, то это будет для меня и вовсе - огромное счастье.