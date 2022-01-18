Жителям Поволжья хорошо известны качественные молочные и кисломолочные продукты "Молочного комбината Энгельсcкий" - старейшего молокоперерабатывающего предприятия Саратовской области, входящего в состав ГК "Белая Долина".

Ключевой инвестпроект

"Молочный комбинат Энгельсский" - одна из главных производственных площадок Группы Компаний "Белая Долина" в Саратовской области. Предприятие уже более полувека остается лидером молочного производства не только региона, но и всего Приволжского федерального округа. Во многом такой результат достигнут благодаря постоянной модернизации производства и использованию новых технологий. Группа Компаний "Белая Долина" улучшает производительность труда на своих предприятиях , запускает новые производственные линии, оснащенные самым современным оборудованием, отвечающим последнему слову техники.

Развитие "Молочного комбината Энгельсский" - один из ключевых инвестиционных проектов, которые реализует ГК "Белая Долина". За последние пять лет здесь прошла полная модернизация творожного цеха, приобретены новые выдерживатели для пастеризованного молока, обновлено оборудование маслоцеха и многое другое. Общий объем инвестиций в модернизацию предприятия в 2021 - 2022 годах составит свыше 700 миллионов рублей.

Технология UltraClean: производство в условиях сверхчистого воздуха

В 2021 году на "Молочном комбинате Энгельсский" прошла замена емкостей для хранения пастеризованного молока. Молоко, прошедшее стандартные технологические операции: очистку, термизацию, резервирование, пастеризацию и охлаждение, теперь резервируется в специальных емкостях типа UltraClean, с поддувом стерильного воздуха и вместимостью до 15 тысяч литров. Процесс полностью автоматизирован, продукция перемещается в закрытой системе.

Программное обеспечение для управления технологическим процессом предоставлено партнером предприятия - немецкой компанией ProLeit

- По сути, мы видим молоко только в цехе приемки и тогда, когда оно попадает на линии фасовки, которые оборудованы автоматизированными клапанами подачи продукта, - рассказывает заместитель директора по развитию "Молочного комбината Энгельсский" Александр Долгарев. - Машина полностью управляет открытием и закрытием клапанов в момент подачи продукта в упаковку. Благодаря этому обеспечено полное отсутствие воздействия на продукт окружающей среды. Данное решение позволяет минимизировать ручной труд, а также увеличивает сроки годности молока, а это дает возможность доставлять продукцию предприятия в более отдаленные регионы.

Программное обеспечение для управления всем технологическим процессом было предоставлено европейским партнером предприятия - немецкой компанией ProLeit. А часть комплектующих для модернизации производственной линии выпущена шведской компанией ALFALAVAL - лидером в сфере производства оборудования для перерабатывающих предприятий.

"Честный знак": гарантии качества для потребителя

С лета прошлого года продукция предприятия выпускается с сертификацией "Честный знак". Основная задача национальной системы цифровой маркировки товаров - гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции.

- Внедрение национальной системы цифровой маркировки на производстве - очень важная миссия, ведь мы хотим быть максимально честными перед своими потребителями, - объясняет руководитель отдела АСУТП службы промышленной автоматики "Молочного комбината Энгельсский" Александр Родионов.

К маркировке продукции предприятие подготовилось заранее. Специальный DataMatrix код наносится на упаковку с помощью пьезопечати, аппликации или типографическим методом. Этот код на каждой упаковке гарантирует подлинность и качество товара. Матрикс-код выполняется с помощью принтеров YeaCode, что обеспечивает высокую скорость и точность наносимых параметров. Такими принтерами оборудованы все фасовочные линии комбината. А потребители, покупая продукцию в магазине, могут проверить ее подлинность в специальном приложении.

Фальсификаты не пропустят

Ежедневно на "Молочный комбинат Энгельсский" поступает до 300 тонн молока. Предприятие сотрудничает только с лучшими фермерскими хозяйствами Саратовской области и ближайших регионов. Однако, прежде чем попасть на производство, все молоко проходит строгий входной контроль. Сотрудники приемной лаборатории берут молока пробы и проверяют его на соответствие санитарным требованиям. Лаборатория молочного комбината - важнейшее звено производственного цикла. Именно поэтому в прошлом году ГК "Белая Долина" завершила масштабный проект по модернизации производственной лаборатории. Компетентность лаборатории подтверждает полученная ею лицензия Министерства здравоохранения.

Гордостью лаборатории стал приобретенный в прошлом году анализатор MilkoScan FT3. Этот небольшой прибор является интеллектуальным анализатором для экспресс-тестирования широкого спектра молока и молочной продукции.

Гордостью лаборатории "Белой Долины" стал анализатор MilkoScan FT3. Фото: пресс-служба ГК "Белая Долина"

- Основным критерием при выборе анализатора было присутствие в нем модуля определения фальсификата, благодаря которому мы можем в считанные минуты проводить контроль продукции на наличие в ней несоответствий, таких как содержание воды, растительных жиров, и оперативно принимать решение о допуске или не допуске сырья в производство, - рассказываетзаведующая лабораторией "Молочного комбината Энгельсский" Ольга Артемьева.

Также анализатор определяет содержание в молоке белков, жиров, сухих веществ и лактозы.

Главной задачей лабораторного контроля качества молока и молочных продуктов является обеспечение выпуска безопасной высококачественной продукции. Аналитические технологии оборудования нового поколения позволяют обеспечить арбитражную точность результатов. Поэтому лаборатория обновила такие важные аппараты, как автоклав, счетчик КОЭ, термостаты, ламинарные шкафы, микроскоп с видеоидентификацией и другие приборы. Как объясняет Ольга Артемьева, с таким оборудованием работа становится проще, а результат точнее, что позволяет гарантировать абсолютное качество и безопасность.

Бактериологическая лаборатория работает без выходных, проверяя каждую партию молока, которая поступает на предприятие.

Почему йогурты такие вкусные

В наступившем году модернизация производства на предприятии продолжится. Уже заключен контракт на установку пастеризационной-охладительной установки производительностью 15 тонн в час. Новое оборудование увеличит производственные мощности аппаратного цеха участка переработки сырья на 30 процентов. Кроме того, для повышения качества и улучшения вкуса йогуртов планируется заменить часть ферментационных танков кисломолочной группы.

- Будут установлены современные танки UltraClean, в которых ферментация продукта происходит под избыточным давлением стерильного воздуха, чтобы йогурты, которые мы производим, были еще вкуснее, - рассказывает генеральный директор "Молочного комбината Энгельсский" Вадим Коноплев.

На предприятии продолжится и работа по автоматизации технологического процесса, чтобы кардинально снизить трудоемкость выполнения производственных операций. Одним из первых на автоматическое управление переведут СИП-мойки, это позволит обеспечивать еще более высокое качество продуктов, которые выпускаются под брендами "Белой Долины". •

Компетентно

Вадим Коноплев, генеральный директор "Молочного комбината Энгельсский":

- Мы внедряем новейшие технологии, чтобы наши потребители наслаждались свежими, вкусными и полезными продуктами. Именно благодаря постоянному развитию, поиску новых решений, внедрению новых технологий и обратной связи с нашими потребителями создается эталонный продукт, вкус которого знают и любят десятки тысяч людей.

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