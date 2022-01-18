В Татарстане завели дело об уклонении от налогов на 2,6 млрд рублей

Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Татарстану возбудили уголовное дело против владельца строительной компании "ПСО "Казань" за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

По информации ведомства, с 2013 по 2016 годы гендиректор и учредитель фирмы представил в налоговую инспекцию фиктивные данные по сделкам с 7 контрагентами. В результате компания избежала уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 2,66 миллиарда рублей.

Ранее руководителю "ПСО "Казань" было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на 1,3 миллиарда рублей. Суд назначил ему меру пресечения в виде залога в размере 100 миллионов рублей.

- Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в СУ СК по РТ.