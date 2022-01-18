В Уфе сотрудникам ЖКХ прибавили зарплату из-за непогоды

Две снежные недели и возникший в связи с этим многодневный транспортный коллапс в Уфе заставил власти повысить заработную плату тем, кто занят уборкой улиц. О повышении с 1 февраля оплаты труда дорожным рабочим, механизаторам и водителям городской системы жилищно-коммунального хозяйства сообщил мэр Уфы Сергей Греков.

По словам первого заместителя главы администрации Уфы Марата Гайфуллина, доплату введут за интенсивность труда.

- Запланирован рост зарплаты, который составит для водителей, машинистов, трактористов с пятым разрядом почти 40 процентов, для дорожных рабочих четвертого разряда - 25 процентов. Получается, заработную плату водителей с учетом интенсивности удастся поднять до 60 тысяч рублей, - рассказал вице-мэр.

По словам чиновника, власти устали получать упреки за некачественную уборку улиц, основная причина которой кроется в нехватке рабочих кадров, - люди не спешат устраиваться на работу с низкой оплатой труда. К примеру, сегодня штаты по водителям, машинистам и дорожным рабочим закрыты лишь на 60%. Именно поэтому были изысканы дополнительные средства на повышение заработной платы. В мэрии надеются, что таким образом смогут привлечь к уборке улиц новые кадры, и тогда десятибалльные пробки в часы пик во время снегопада уйдут в прошлое. При этом о повышении оплаты дворникам, убирающим придомовую территорию, речь пока не идет, пояснили в мэрии.

Власти признают, что не хватает не только рабочих рук, но и техники. В ближайшее время запланировано приобрести 88 снегоуборочных машин.