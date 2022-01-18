В Уфе застройщиков осудили за хищение у дольщиков 2,4 млрд рублей

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор руководителям ООО "КилСтройИнвест" Дмитрию Комлеву, Ивану Арапову и Павлу Рыцеву по уголовному делу о хищении у дольщиков около 2,4 миллиарда рублей.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, подсудимые признаны виновными в мошенничестве и причинении имущественного ущерба путем обмана.

Суд установил, что с сентября 2013 года по июль 2017 года руководители ООО "КилСтройИнвест" под видом строительства малоэтажных жилых домов в ЖК "Миловский парк" в Уфимском районе Башкирии заключали договоры долевого строительства и инвестирования. Свои обязательства застройщик не выполнил, причинив более чем 1200 гражданам и 205 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму почти 2,4 миллиарда рублей.

Также установлено, что подсудимые привлекли для строительства домов поставщиков строительных материалов, субподрядчиков и заключили с ними договоры инвестирования строительства квартир в счет оплаты выполненных работ и оказанных услуг. Однако дома фактически не были построены, в результате пяти организациям причинен ущерб на сумму почти 45 миллионов рублей.

- Суд назначил Комлеву наказание в виде 10 лет лишения свободы, Арапову - 6 лет лишения свободы, Рыцеву - 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, - уточнили в прокуратуре РБ. - Приговор не вступил в законную силу.

Как уточнили в региональном управлении СКР, в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых, их родственников и аффилированных с ними юридических лиц был наложен арест на общую сумму более 400 миллионов рублей, в том числе на загородный клуб на Павловском водохранилище "Бухта Кила", инженерные сети, принадлежащие ООО СК "Миловский парк", а также коммерческую и жилую недвижимость, транспортные средства, денежные средства и иное имущество.