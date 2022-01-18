В Уфе застройщиков осудили за хищение у дольщиков 2,4 млрд рублей

Новости

Сенатор предупредила об опасности политики США для Европы 18:06
РПЦ раздала продуктовые наборы нуждающимся в дни беспорядков в Алма-Ате 17:55
Роскомнадзор: Spotify начал исполнять закон о "приземлении" 17:40
Медведев: Пора определиться с единой системой учета в миграционной сфере 17:29
Omega выпустила часы к зимней Олимпиаде в Пекине 17:25
Туроператор рассказал о состоянии раненных в ДТП на Доминикане россиян 17:12
Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана 17:10
Фото: Активисты МГЕР почтили память жертв блокады Ленинграда 17:10
Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих 17:09
В ВОЗ сообщили о предоставлении РФ большей части данных по "Спутнику V" 17:02
На трассе под Волгоградом образовалась гигантская пробка из сотен фур 16:58
Госдума одобрила закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов 16:50
Лавров: РФ ответит встречными действиями из-за блокирования RT.DE 16:41
По какому телефону в Москве легче записаться к врачу 16:37
Слава Полунин представит выставку-спектакль "ЗЯ! Воздушные замки" в Манеже 16:37
В Новочеркасске отменили крещенские купания 16:20
Чистый отток капитала из России в 2021 году вырос в 1,4 раза 16:13
В НАО вертолет промахнулся мимо посадочной площадки 16:07
Фонд развития промышленности в 2021 году выдал займы на 51,8 млрд рублей 16:03
Кандидата в президенты Эрика Земмура оштрафовали на 10 тысяч евро 16:02
Бербок высказалась за надежные поставки газа 15:57
Лавров: РФ не примет требований по действиям ее ВС на своей территории 15:46
Во Вьетнаме началась олимпиада по русскому языку 15:46
Признанный мертвым ленинградец попросил "воскресить" его на Украине 15:43
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России почти достиг 64% 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 17:11
Рубрика: Происшествия

В Уфе застройщиков осудили за хищение у дольщиков 2,4 млрд рублей

Текст: Айгуль Камаева

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор руководителям ООО "КилСтройИнвест" Дмитрию Комлеву, Ивану Арапову и Павлу Рыцеву по уголовному делу о хищении у дольщиков около 2,4 миллиарда рублей.

В Новороссийске мошенник обманул 133 дольщиков, присвоив 320 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, подсудимые признаны виновными в мошенничестве и причинении имущественного ущерба путем обмана.

Суд установил, что с сентября 2013 года по июль 2017 года руководители ООО "КилСтройИнвест" под видом строительства малоэтажных жилых домов в ЖК "Миловский парк" в Уфимском районе Башкирии заключали договоры долевого строительства и инвестирования. Свои обязательства застройщик не выполнил, причинив более чем 1200 гражданам и 205 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму почти 2,4 миллиарда рублей.

Также установлено, что подсудимые привлекли для строительства домов поставщиков строительных материалов, субподрядчиков и заключили с ними договоры инвестирования строительства квартир в счет оплаты выполненных работ и оказанных услуг. Однако дома фактически не были построены, в результате пяти организациям причинен ущерб на сумму почти 45 миллионов рублей.

- Суд назначил Комлеву наказание в виде 10 лет лишения свободы, Арапову - 6 лет лишения свободы, Рыцеву - 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, - уточнили в прокуратуре РБ. - Приговор не вступил в законную силу.

Как уточнили в региональном управлении СКР, в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых, их родственников и аффилированных с ними юридических лиц был наложен арест на общую сумму более 400 миллионов рублей, в том числе на загородный клуб на Павловском водохранилище "Бухта Кила", инженерные сети, принадлежащие ООО СК "Миловский парк", а также коммерческую и жилую недвижимость, транспортные средства, денежные средства и иное имущество.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

Песков заявил об опасности поставок вооружения Украине
Минздрав утвердил временный порядок для вакцинации от коронавируса
Нарышкин сравнил террор на Украине с временами гитлеровской оккупации
Лавров обсудил "Северный поток-2" с главой МИД Германии
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников