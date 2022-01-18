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18.01.2022 15:40
Рубрика: Общество

Врач предупредила об опасности купания в проруби для переболевших COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Главный внештатный кардиолог минздрава Самарской области Мария Скуратова рассказала о том, как крещенские купания могут повлиять на здоровье.

Фото: РИА Новости
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- Погружение в холодную воду может привести к периферическому спазму сосудов, перераспределению кровотока, что в свою очередь способно вызвать острую сосудистую катастрофу: инфаркт миокарда, инсульт, вплоть до внезапной смерти, - отметила врач.

Кардиолог также добавила, что от низкой температуры воды может развиться повышенное тромбообразование. Холодная вода может стать причиной судорог и потери сознания, обострения хронических заболеваний.

Врач советует тем, кто перенес COVID-19, воздержаться от погружения в прорубь.

- Прорубь с ледяной водой - это экстремальная нагрузка на организм, которую человек с ослабленным иммунитетом может просто не выдержать. Позволить себе купаться в проруби могут только совершенно здоровые, подготовленные к воздействию холода, закаленные ранее люди. Человек, который подвергает себя такому воздействию, должен правильно оценить свои возможности и даже при малейшем недомогании воздержаться от такой экстремальной процедуры, - считает врач.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Пандемия коронавируса COVID-19 Празднование Крещения

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