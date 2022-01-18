За три года в России реконструировали и построили 900 домов культуры

В Томской области перед Новым годом открылись сразу четыре модельные библиотеки. А в Центре культуры "Кызыл тау" ("Красная гора") Набережных Челнов - виртуальный концертный зал.

В селе Парабель Томской области новая модульная библиотека стала "семейной". Дети читают и играют, взрослые занимаются на компьютере. Фото: Центральная библиотека Парабельского района

Как рассказала "РГ" директор ЦК "Кызыл Тау" Наталья Абросимова, зал рассчитан на 150 мест. Первыми его зрителями стали дети. Им показали музыкальную сказку "Алиса в Cтране чудес" Воронежского ТЮЗа. А интерьер помещения оформили по мотивам произведения Льюиса Кэррола.

"Пока мы работаем по заявкам школ для младших классов, - пояснила Наталья Абросимова. - В планах показы для старшеклассников. Также мы намерены для учащихся музыкальных школ транслировать оперы и концерты. А по субботам организуем показы для жителей Набережных Челнов. Горожане смогут увидеть спектакль "Женитьба Фигаро" Московского театра имени Пушкина".

900 домов культуры реконструировали и построили за три года работы нацпроекта "Культура"

В Татарстане ранее открыли пять виртуальных концертных залов - тоже в рамках нацпроекта "Культура". А в 2022 году они появятся еще Альметьевске и Нижнекамске на базе центральных городских библиотек и в Буинске - в детской школе искусств N1.

В Томской области заработали сразу четыре модельные библиотеки. Здесь можно не только прочитать, но и встретиться с друзьями, реализовать собственный творческий проект, освоить компьютерную грамоту или устроить уютный офис.

Северное село Парабель - одно из самых читающих в регионе. Треть из проживающих здесь - активные посетители библиотеки. Это более двух тысяч человек. "Старое одноэтажное здание давно не выдерживало такой нагрузки. Его построили в 1936 году, - рассказала "РГ" глава отдела культуры администрации Парабельского района Ирина Фокина. - Теперь наша библиотека стала настоящим центром притяжения. В новогодние каникулы в читальных залах было столпотворение. Ребятишки играли в настольные игры, а их бабушки и дедушки учились пользоваться компьютером и регистрировались на "Госуслугах".

В новогодние праздники и в других регионах посещали обновленные модельные библиотеки, дома культуры и смотрели выступления в виртуальных концертных залах. А в 2022 году нацпроект "Культура" расширится. Начнется обновление региональных музеев и музейных комплексов.