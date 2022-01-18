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18.01.2022 09:33
Рубрика: Происшествия

Автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед на Байкале

Текст: Дмитрий Машуков

Накануне вечером автомобиль УАЗ провалился под лед озера Байкал. Во внедорожнике находились два человека, им удалось выжить. Машина ушла на дно на глубине около 50 метров, передает "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по Иркутской области.

Фото: Инцидент Барнаул/vk.com
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Инцидент произошел в районе пролива Ольхонские ворота. Двое мужчин намеревались проехать по замерзшей поверхности Байкала до острова Ольхон, однако когда УАЗ отдалился примерно на полкилометра от берега, лед толщиной 10 сантиметров не выдержал веса автомобиля, и он пошел ко дну. Людям удалось выбраться из воды. Супруга одного из пострадавших забрала их со льда, использовав катер на воздушной подушке.

На место провала автомобиля прибыли также сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. В ведомстве пояснили, что причиной ЧП стало нарушение правил безопасности, запрещающих выезд на лед вне официально предусмотренных переправ. Владельцу УАЗ грозит административная ответственность.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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