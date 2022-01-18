Автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед на Байкале

Накануне вечером автомобиль УАЗ провалился под лед озера Байкал. Во внедорожнике находились два человека, им удалось выжить. Машина ушла на дно на глубине около 50 метров, передает "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел в районе пролива Ольхонские ворота. Двое мужчин намеревались проехать по замерзшей поверхности Байкала до острова Ольхон, однако когда УАЗ отдалился примерно на полкилометра от берега, лед толщиной 10 сантиметров не выдержал веса автомобиля, и он пошел ко дну. Людям удалось выбраться из воды. Супруга одного из пострадавших забрала их со льда, использовав катер на воздушной подушке.

На место провала автомобиля прибыли также сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. В ведомстве пояснили, что причиной ЧП стало нарушение правил безопасности, запрещающих выезд на лед вне официально предусмотренных переправ. Владельцу УАЗ грозит административная ответственность.