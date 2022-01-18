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18.01.2022 11:15
Рубрика: Общество

Синоптик объяснил, почему зимы в уральских городах теплее

Текст: Елена Манукиян
Среди городов-миллионников самые сильные крещенские морозы в этом году ожидаются в Красноярске, где температура воздуха 19 января опустится до минус 17 градусов.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Но холоднее всего все же будет в якутском селе Оймякон, известном, как один из "полюсов холода". Там столбик термометра ночью задержится на отметке минус 51. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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По его словам, континентальность климата в России - а значит, и суровость зим - уменьшается при движении с востока на запад из-за ​​влияния Атлантического океана: оттуда приходят циклоны и приносят тепло. Поэтому в уральских городах крещенские морозы не такие суровые, как в Сибири, а в Поволжье теплее, чем на Урале.

По данным аналитиков Яндекс.Погоды, самым холодным за последние 10 лет Крещение было в 2018 году в поселке Тутончаны (Эвенкийский район Красноярского края), где стояли морозы под минус 60, примерно столько же было в якутском селе Бестях 19 января в 2021 году - минус 57. Рекорд отрицательных температур на Крещение среди городов-миллионеров принадлежит Омску: 19 января 2016 года средняя температура в этом городе составила −30,9°, а минимальная достигала −35,5°.

Морозные Крещения традиционно бывают в таких крупных сибирских городах, как Новосибирск и Красноярск. В среднем там в эти дни стоит мороз в минус 17 градусов. Для мегаполисов Урала характерна температура в минус 13 градусов, для приволжских городов-миллионеров Казани и Нижнего Новгорода - минус 9.Теплее всего 19 января в южных российских городах. Например, в Ростове-на-Дону в этот день уже и минус 3 градуса - морозно. А вот в Москве и Санкт-Петербурге средней температурой воздуха на Крещение считается от минус 6 до минус 8 градусов. В этом году в северной "столице морозов не будет, окунаться в прорубь петербуржцы будут при температуре в плюс два градуса. Москвичам синоптики обещают небольшой мороз в минус 2 градуса.

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