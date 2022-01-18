Среди городов-миллионников самые сильные крещенские морозы в этом году ожидаются в Красноярске, где температура воздуха 19 января опустится до минус 17 градусов.

Но холоднее всего все же будет в якутском селе Оймякон, известном, как один из "полюсов холода". Там столбик термометра ночью задержится на отметке минус 51. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.

По его словам, континентальность климата в России - а значит, и суровость зим - уменьшается при движении с востока на запад из-за ​​влияния Атлантического океана: оттуда приходят циклоны и приносят тепло. Поэтому в уральских городах крещенские морозы не такие суровые, как в Сибири, а в Поволжье теплее, чем на Урале.

По данным аналитиков Яндекс.Погоды, самым холодным за последние 10 лет Крещение было в 2018 году в поселке Тутончаны (Эвенкийский район Красноярского края), где стояли морозы под минус 60, примерно столько же было в якутском селе Бестях 19 января в 2021 году - минус 57. Рекорд отрицательных температур на Крещение среди городов-миллионеров принадлежит Омску: 19 января 2016 года средняя температура в этом городе составила −30,9°, а минимальная достигала −35,5°.

Морозные Крещения традиционно бывают в таких крупных сибирских городах, как Новосибирск и Красноярск. В среднем там в эти дни стоит мороз в минус 17 градусов. Для мегаполисов Урала характерна температура в минус 13 градусов, для приволжских городов-миллионеров Казани и Нижнего Новгорода - минус 9.Теплее всего 19 января в южных российских городах. Например, в Ростове-на-Дону в этот день уже и минус 3 градуса - морозно. А вот в Москве и Санкт-Петербурге средней температурой воздуха на Крещение считается от минус 6 до минус 8 градусов. В этом году в северной "столице морозов не будет, окунаться в прорубь петербуржцы будут при температуре в плюс два градуса. Москвичам синоптики обещают небольшой мороз в минус 2 градуса.