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18.01.2022 23:00
Рубрика: Общество

Новый ФАП открылся впервые за восемь лет в Крапивинском округе Кузбасса

Текст: Дина Непомнящая, Юлия Потапова
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся впервые за последние восемь лет в Крапивинском городском округе Кузбасса. А в Бурятии построили ФАПы в селах Тунка, Ярикто, Суво, Шаманка, Иркилик и в улусе Хойто-гол.
Фото: РИА Новости
В Калининградской области развивают сеть ФАПов

Все они появились благодаря ведомственной целевой программе "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" и нацпроекта "Здравоохранение".

В кузбасском поселке Зеленовский на постройку и оснащение ФАПа потратили 6,5 миллиона рублей. Местная амбулатория давно обветшала, с худой крышей, не отвечала никаким нормам. Здесь же - тепло, светло, чисто и уютно.

2 миллиона посещений выполнено в новых фельдшерско-акушерских пунктах. С 2019 года - начала действия нацпроекта "Здравоохранение" - закуплено более 1,2 тысячи мобильных комп-лексов. Открыто более 1,75 тысячи ФАПов

"В новом медпункте есть аппарат ЭКГ, приборы для измерения сахара, гемоглобина, холестерина, внутриглазного давления, а еще пульсоксиметр, дефибриллятор", - уточнил главврач Крапивинской районной больницы Владимир Ермолаев. 550 жителей поселка, среди них - 120 детей, теперь лечатся в комфортных условиях.

Татьяна Чмарева, фельдшер с 48-летним стажем, подтверждает: в таких условиях и на таком оборудования она еще не работала. Отдельное спасибо за все, что нужно для неотложки.

Зеленовский ФАП - один из четырех, которые сдали в Кузбассе в прошлом году. В январе начнут принимать пациентов еще в пяти новых модульных пунктах. А до малых деревень, где уже нет своих медиков, доедет мобильный ФАП.

В ставропольском поселке впервые за тридцать лет отремонтировали ФАП

В Бурятии новый медпункт появился и в поселке Лесозаводской. Он пришел на замену старому, который признали аварийным. Главная особенность нового здания - оно собирается из готовых утепленных деталей, как большой конструктор. Это сокращает сроки строительства. А при необходимости ФАП можно разобрать и перенести на новое место. В фельдшерско-акушерском пункте есть даже аптека, что для селян особенно важно. Здание уже полностью готово принять посетителей. Для удобства пожилых и маломобильных граждан на входе установили пандус.

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