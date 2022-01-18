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18.01.2022 10:10

"Ростелеком" в Сибири завершил первый этап проекта устранения цифрового неравенства

"Ростелеком" выполнил все работы по первому этапу федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН) в регионах Сибири, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Точки Wi-Fi-доступа появились в 1954 населенных пунктах, для чего было проложено 27752 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В соответствии с государственным контрактом "Ростелеком" реализовывал первую фазу проекта УЦН с 2014 года, чтобы обеспечить интернетом села и деревни с населением от 250 до 500 человек. Открытые точки доступа обеспечивают интернет-покрытие радиусом до 100 метров и выход в Сеть на скорости до 10 Мбит/с.

"Проект устранения цифрового неравенства ускорил развитие оптической инфраструктуры в сибирских регионах, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Построенные объекты помогали реализовывать и другие государственные проекты, например, национальную программу "Цифровая экономика". Благодаря этому доступ в интернет в последние три года получили 2494 социально значимых объекта Сибири, среди которых - школы, фельдшерско-акушерские пункты и подразделения МЧС. Кроме того, оптика дала толчок для развития региональных программ по обеспечению интернетом тех населенных пунктов, которые не вошли в проект, но попали в зону действия построенных линий связи", - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" компании "Ростелеком" Николай Зенин.

Больше всего точек доступа было построено в Красноярском крае: здесь интернет по проекту пришел в 290 населенных пунктов, для чего специалисты компании проложили 3635 км оптоволокна. В Новосибирской области Wi-Fi появился в 279 селах и деревнях, к которым провели 4309 км ВОЛС. И на третьем месте по числу точек доступа расположилась Омская область: здесь инфраструктура связи обновлена в 260 населенных пунктах, для чего потребовалось проложить 4523 км волоконно-оптических линий связи.

С 2021 года в стране началась реализация второго этапа федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0). Благодаря этому мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводной интернет станут доступны в 24 000 населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. По итогам прошлого года базовые станции уже появились в 209 селах и деревнях Сибири.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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