Риелторы нашли самую маленькую квартиру в России

Эксперты в сфере недвижимости изучили новостройки в 70 российских городах и составили рейтинг самых маленьких квартир-студий.

По данным риэлторов, сегодня площадь жилья в большинстве российских новостроек стартует от 20 квадратных метров. Отмечается, что микро-студии, рассчитанные на шкаф и раскладушку, перестали быть трендом на рынке новостроек.

- В последнее время застройщики стараются делать даже самые маленькие квартиры комфортными для проживания одного-двух человек, - сообщает федеральная база недвижимости Restate.ru. - И все же рекордно маленькие студии еще можно найти в большинстве российских городов.

Самую маленькую квартиру, выставленную на продажу, исследователи обнаружили в Новосибирске. Студия площадью 13 квадратных метров расположена в 24-этажной высотке практически в центре города, на улице Кропоткина. Цена достаточно привлекательна - всего 945 тысяч рублей. Однако дом считается долгостроем и пока не введен в эксплуатацию. Впрочем, на новосибирских сайтах недвижимости можно найти в продаже несколько комнат в микрорайоне Просторном площадью всего восемь квадратных метров. Однако использовать их в качестве жилья вряд ли получится - в них нет санузлов.

Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург. Самые скромные планировки здесь можно найти в апарт-проектах.

- Почти в центре города, по соседству с Лиговским проспектом, в новом строящемся комплексе апартаментов можно приобрести студию площадью всего лишь 13,8 квадратных метра, - рассказывают эксперты.

Тесноту жилища компенсируют трехметровые потолки, компактная кухня и наличие зон хранения. Однако при этом стоимость студии в Питере в пять раз дороже, чем в Новосибирске. Цена за "квадрат" превышает 400 тысяч рублей.

В тройку лидеров рейтинга мини-жилья также попал главный курорт страны - Сочи. Здесь эксперты нашли "гостинку" площадью 15,3 квадратных метра на улице Макаренко стоимостью 3,4 миллиона рублей.

Студии в новостройках площадью менее 20 квадратных метров также продаются в Новороссийске, Твери, Воронеже, Липецке, Кемерове, Москве и Тюмени.

Специалисты по недвижимости считают, что крохотные квартиры более популярны у инвесторов - для последующей перепродажи или сдачи в аренду. По прогнозам экспертов, тренд на уменьшение средних площадей квартир в новостройках возвращается на рынок недвижимости.

- Из-за возросшей стоимости "квадрата" и увеличения ипотечных платежей многие покупатели сейчас готовы жертвовать размерами жилой площади, - говорит руководитель базы недвижимости Андрей Добрый.