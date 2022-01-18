Три жителя Красноярского края насмерть отравились метанолом на поминках

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели трех человек в селе Тасеево Красноярского края. Речь может идти о преступлении, связанном со сбытом продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным правоохранительных органов, 6 и 7 января в Тасеевскую районную больницу были госпитализированы женщина и двое мужчин. Спасти пациентов не удалось. Известно, что 5 января все трое на поминальном обеде употребляли алкоголь, в том числе спиртосодержащую жидкость, которую наливали из пластиковой емкости без каких-либо обозначений. Экспертиза установила, что в жидкости присутствует метиловый спирт - смертельно опасный яд.

В главке СК по Красноярскому краю и Хакасии напомнили о недопустимости приобретения и употребления суррогатного алкоголя.