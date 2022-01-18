Туркомплекс "Затундра" на плато Путорана будет построен к 2026 году

Десять тысяч озер и тысяча водопадов, снежные бараны, дикий северный олень, 635 видов растений. Знакомство с этим великолепием могут позволить себе немногие: за год - около тысячи счастливцев.

Путоранский природный заповедник находится в Заполярье Красноярского края, в средней части горной страны - плато Путорана. Пропуск в него получить сложно. Да и дорога сюда по карману не каждому: час на вертолете - 150 тысяч рублей. Но уже к 2026 году здесь планируют создать туристический комплекс "Затундра".

Его построят в 100 километрах от заповедной границы одного из оазисов уникального горного массива, площадь которого превышает 1,8 миллиона гектаров. Естественно, соблюдая максимально щадящий для северной природы режим. Это совместный проект правительства края и частного инвестора. Уже начался подготовительный этап. Через два-три года начнется строительство.

Почему "Затундра"? "За тундрой" - называли пространства вдоль рек Пясина, Хета и Хатанга в ХVII века. Сердцем пеших и водных маршрутов "Затундры" станут высокоширотная экодеревня "Бухта Канчуль" на озере Мелкое, кемпинги и приюты с общим фондом более 1200 номеров.

"Северные территории на пороге туристического бума. Их удаленность - не недостаток, а наше конкурентное преимущество, - считает красноярский губернатор Александр Усс.- Страсть к неизведанным местам, к экстриму с каждым годом будет все более и более востребована".