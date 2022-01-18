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Текст:   Марина Трубилина 
21:20 18.01.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)

Участки для коттеджных поселков пользуются ажиотажным спросом

Загородное жилье в 2021 году интересовало и покупателей, и застройщиков еще больше, чем годом ранее. Бум на загородном рынке начался весной 2020 года из-за пандемии.
Самоизоляция в коттедже гораздо комфортнее, чем в квартире. Фото: Сергей Савостьянов Самоизоляция в коттедже гораздо комфортнее, чем в квартире. Фото: Сергей Савостьянов
Самоизоляция в коттедже гораздо комфортнее, чем в квартире. Фото: Сергей Савостьянов

Горожане желают уехать в собственный дом и из-за желания проводить самоизоляцию не только в стенах квартиры, и из-за распространенности удаленной работы, которая не требует ежедневных поездок в городской офис.

Фото: Сергей Михеев
С дольщика запретили брать расходы на достройку дома

Зачастую это еще и финансово оправданно: к примеру, новую трехкомнатную квартиру в 53 кв.м в Красноярске можно купить за 6 млн рублей, таунхаус в 105 кв.м в 25 минутах езды от центра города - за 7,1 млн рублей. Квартира в Краснодаре в 56 кв.м оценивается в 6 млн, за такую же сумму можно купить коттедж неподалеку в 134 кв.м.

Девелоперы уже отреагировали на ажиотажный спрос. Предложение участков и домов в коттеджных поселках выросло в 2021 году в 1,5-2 раза по сравнению с 2019 годом около всех крупных городов, отмечает замруководителя центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Дарья Фатеева. В топе - пригороды Новосибирска, Тюмени, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Краснодара, Калининграда, Перми.

Коттеджей и участков на продажу стало в 1,5-2 раза больше

Из-за подорожания городских квартир на загородный рынок обратили внимание городские девелоперы. За 2021 год Российский аукционный дом продал втрое больше земли, чем в 2020 году (20,4 тысячи га против 7,2 тысячи). Из них около половины в Москве и Московской области. Увеличение спроса крупных московских застройщиков нарастало вплоть до конца года, все земельные аукционы проходили в условиях конкуренции за активы и роста их стоимости, отмечают в РАД. В Подмосковье пока, однако, новых поселков появляется немного. Отчасти из-за того, что многие компании скупают землю в спекулятивных целях, отмечают в РАД. Кроме того, до 2 лет может уходить на подготовку документов.

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