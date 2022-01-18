В Томске нашли новый способ утилизации автомобильных покрышек

Томские энергетики предложили эффективный способ утилизации изношенной автомобильной резины с помощью плазмы.

Проблема утилизации резиновых автомобильных шин - одна из самых серьезных экологических и экономических проблем во всем мире. Ежегодно только в России выбрасывается около одного миллиона тонн отслуживших свое покрышек. Большинство их вывозится на загородные свалки, что и вызывает беспокойство экологов. Ведь покрышки выделяют токсичные вещества даже под воздействием обычного солнечного света. Пока в нашей стране перерабатывается только 30 процентов старых покрышек. Среди часто используемых методов - сжигание, закапывание, пиролиз, измельчение в крошку.

Команда Инженерной школы энергетики ТПУ под руководством молодого ученого Александра Пака предложила новый подход к утилизации.

- Плазменная переработка отходов - революционный способ переработки, который, по признанию мирового научного сообщества, когда-нибудь изменит мир, - считает специалист. - Такой метод позволяет расщеплять любые органические соединения практически до атомарного состояния.

Томские энергетики создали собственную модификацию атмосферного плазменного реактора. В его составе нет вакуумного и газового оборудования. Это позволяет значительно снизить энергоемкость процесса и сырьевую себестоимость.

- В отличие от "классического" дугового реактора здесь генерация плазмы электрической дуги происходит на открытом воздухе, а не в герметичном вакуумированном реакторе, - рассказывают ученые. - Такой способ утилизации предотвращает окисление сырья и продуктов синтеза.

В результате серии экспериментов по утилизации покрышек исследователи получили ультрадисперсный углеродный порошок, а также фуллереноподобные объекты и смесь газов, содержащую метан, окись углерода и водород.

- Выделение последнего особенно актуально для развития водородных технологий, которые могут стать основой "энергетики будущего", - говорит Александр Пак.

Ученые уверены, что в процессе переработки старых покрышек можно получать экологически чистое топливо. В дальнейшем энергетики планируют переработать на плазменном реакторе и другие виды отходов - золу, шлак и пластик.