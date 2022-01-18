На улицы Махачкалы вернется единственный автобусный маршрут

С декабря прошлого года автобусы в Махачкале стоят в гараже из-за банкротства перевозчика. Единственный в городе маршрут с транспортом большой вместимости, который пользовался популярностью у местных жителей, пал жертвой финансовых ошибок и махинаций руководства компании. Теперь власти республики надеются спасти подвижной состав и вернуть его на улицы республиканской столицы.

На прошлой неделе под председательством премер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова решалась судьба ГУП "Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие № 2" (МПАТП-2). Задолженность перевозчика - 250 миллионов рублей, в том числе 160 миллионов в федеральный бюджет, из которого он получал субсидии. Имущество выставили на торги, а конкурсный управляющий подписал приказ о ликвидации предприятия. По словам Амирханова, правительство региона будет ходатайствовать перед минфином РФ о списании части задолженности.

Выяснилось, что после череды незаконных сделок, в которых подозревают бывшее руководство автопредприятия, МПАТП-2 лишилось половины территорий. Власти республики намерены вернуть эти земли - минимущества РД поручили разобраться в ситуации.

В итоге на совещании приняли компромиссное решение: на праве аренды автобусы передадут ООО "Каспийское АТП", которое примет на работу весь водительский состав махачкалинского предприятия.

А начиналось все с большим размахом. В 2015 году правительство региона закупило 68 автобусов "Нефаз". На них пришлось потратить около 500 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. До этого Махачкала оставалась единственной столицей субъекта РФ не только на юге России, но и, пожалуй, в стране, где отсутствовал общественный транспорт. Хаотично и без расписания снующие по городу маршрутки в расчет брать не стоит.

Стоимость билета для пассажиров тоже была смехотворной - 10 рублей, тогда как в маршрутках - 17. И это учитывая, что автобус шел из северной части Махачкалы через центр города в Каспийск, то есть фактически выполнял междугородный рейс. Не пересаживаясь, люди могли проехать около 20 километров по Махачкале и выйти в соседнем городе.

Автобусы пользовались большой популярностью. Но со временем они стали ходить все реже, к началу 2019 года на линию выходили уже около 40 машин. Низкие цены сыграли свою роль. Транспорт простаивал в гараже из-за поломок, так как на ремонт денег не хватало. Первоначально предполагалось, что выпадающие доходы предприятие будет компенсировать, получая субсидии из республиканского бюджета. Но с этим возникли проблемы. Чтобы свести концы с концами, в феврале 2019 года тариф подняли до 15 рублей, но это не помогло.

Автобусы пользовались большой популярностью. Но со временем они стали ходить все реже - транспорт простаивал в гараже из-за поломок, так как на ремонт денег не хватало

У предприятия копились долги. В 2017 году бывшее руководство предприятия обратилось в Арбитражный суд Дагестана с требованием признать МПАТП-2 банкротом. В марте 2019 года перевозчика признали таковым, так как сумма долга к тому моменту составляла около 200 миллионов рублей. В его отношении ввели конкурсное производство.

Сейчас ситуация должна улучшиться, во всяком случае для горожан и работников предприятия. Но, как отметил руководитель Каспийского АТП Магомедгаджи Раджабов, на содержание и техническую подготовку автобусов и другие расходы потребуется около десяти миллионов рублей. По поручению премьер-министра РД специальная комиссия проверит обоснованность расчетов, после этого необходимую сумму предоставят из республиканского бюджета.

Кроме того, премьер поручил приостановить все конкурсные процедуры на онлайн-площадках. В ближайшее время маршрут вновь откроют - по нему поедут те автобусы, которые безопасны для перевозок.

- Мы понимаем социальную значимость этих маршрутов, поэтому важно сохранить их для граждан. Проработаем возможность субсидировать перевозки, предварительно речь идет о 25 миллионах рублей, - сказал Амирханов.

Председатель профсоюзного комитета МПАТП-2 Кадим Нухов рассказал корреспонденту "РГ", что коллектив согласен перейти на другое автопредприятие, так как вариантов у людей нет. По его словам, сейчас на ходу осталось около 25 автобусов, а в штате - 60 водителей, долги по зарплате перед которыми составляют два с половиной миллиона рублей.

- Автобусы назывались народными. Ими всего за 15 рублей пользовались в основном малообеспеченные слои населения - пенсионеры, студенты, учащиеся, молодые мамы с детьми в колясках. Теперь люди вынуждены ездить из Махачкалы в Каспийск на маршрутках, стоимость проезда в которых составляет до 50 рублей. Автобусы были единственным транспортом в Дагестане, которым могли пользоваться инвалиды-колясочники. Мы хотим, чтобы восстановили предприятие, вернули имущество и территорию, которую пытались захватить. Мы постоянно обращались с просьбой о помощи, - говорит Нухов.

Проблема пассажирских перевозок в Дагестане чрезвычайно острая, особенно в Махачкале. Сейчас в городе нет государственного и муниципального транспорта, не считая нескольких троллейбусов, которых приходится ждать часами. Рынок перевозок захватили водители частных маршрутных такси. Но они выезжают на линию по свободному графику: стоит чуть испортиться погоде - и маршруток не дождаться. Махачкалинцы устали обращаться во все инстанции из-за регулярного повышения цен на проезд. На все просьбы к городским властям принять меры звучит ответ - на частные транспортные компании у мэрии нет рычагов влияния. Теперь жители республиканской столицы и Каспийска надеются, что государственный автопарк все же сохранят - ведь его судьба находится в руках региональных властей. Выполнят ли чиновники обещание и вернут ли жителям маршруты, покажет время.

Комментарий

Исалмагомед Набиев, председатель Независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана:

- Банкротство и уход с рынка МПАТП-2 я считаю закономерным итогом работы автопредприятия. Демпинг цен со стороны государства в этом сегменте рынка неуместен, пассажирский транспорт должен конкурировать между собой.

В данном случае из бюджета перечислялись огромные суммы для фиксации низкого тарифа. Не должно быть такого бремени на бюджет, социальные проблемы так не решаются. Выходит, государство поддерживало низкие цены на пассажирские перевозки только на одном маршруте. В то же время такие же пенсионеры и студенты в других городах и районах республики платили за перевозки по рыночной цене. Если бы МПАТП-2 дополнительно не финансировали, оно изначально не смогло бы работать в конкурентной среде.