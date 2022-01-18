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18.01.2022 16:22
Рубрика: Общество

Первого пациента со штаммом "омикрон" выявили в Чечне

Текст: Михаил Сухарев (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике специалисты зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, штамм выявили сегодня, но пока это единичный случай.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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- Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Чечни призвали соблюдать все установленные в регионе ограничения для профилактики коронавирусной инфекции. По данным на 18 января, в республике выявили 99 случаев заболевания COVID-19, а за все время пандемии их насчитывается 31 973.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Пандемия коронавируса COVID-19

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