Первого пациента со штаммом "омикрон" выявили в Чечне

В Чеченской Республике специалисты зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, штамм выявили сегодня, но пока это единичный случай.

- Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Чечни призвали соблюдать все установленные в регионе ограничения для профилактики коронавирусной инфекции. По данным на 18 января, в республике выявили 99 случаев заболевания COVID-19, а за все время пандемии их насчитывается 31 973.