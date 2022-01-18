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18.01.2022 16:51
Рубрика: Власть

Регионы СКФО получат 7,5 млрд руб. на программы развития экономик

Текст: Роман Кияшко
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 9(8657)
В течение ближайших трех лет кабмин РФ направит 7,5 миллиарда рублей на программы развития субъектов СКФО. Соответствующие поручения дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ пилотных регионов СКФО - Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана в федеральном бюджете на ближайшие три года будет предусмотрено до 7,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Фото: iStock
В Минэкономразвития рассказали о работе по повышению зарплат в регионах

Вопросами финансирования займутся минэкономразвития, минфин, минстрой, минэнерго и ФАС. Первые транши направят первого июля 2022 года.

Кроме того, Мишустин поручил регионам до первого марта представить идеи создания промышленных парков и технопарков с использованием действующих мер поддержки.

Напомним, после нескольких рабочих поездок премьер-министра на Северный Кавказ в Пятигорске в 2021 году прошло совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа. На совещании обсуждались, в частности, состояние социальной и транспортной инфраструктур, проблемы инвестиционного климата и перспективы туристической отрасли.

Позже минэкономразвития России представило модели экономического развития субъектов СКФО. Так, Ингушетия из исключительно аграрного региона, каким была до недавних пор, станет аграрно-промышленным. Как рассказали в республиканском министерстве экономического развития, модель учитывает избыток трудовых ресурсов, туристический потенциал и плодородность земель.

- Одна из главных проблем нашего региона - высокий уровень безработицы: 30 процентов трудоспособного населения, что почти в пять раз превышает среднероссийский показатель, а темпы создания рабочих мест значительно отстают от демографического роста, - уточнила министр экономики Ингушетии Эсет Тумгоева.

Эксперты: России нужна модель социального развития

По расчетам экспертов, через восемь лет численность экономически активных жителей республики вырастет еще на 42 тысячи человек, и к тому времени следует создать 105 тысяч новых рабочих мест.

И других серьезных проблем в регионе хватает. Главные среди них - низкая бюджетная обеспеченность и высокая закредитованность жителей, 70-процентный износ коммунальных сетей и теневая занятость.

Чтобы решить эти проблемы, в агропроме внедрят технологии интенсивного земледелия - построят теплицы и разобьют сады, увеличат площадь орошаемых земель. Ставку сделают на развитие птицеводства и глубокой переработки продукции животноводства и растениеводства. Одобрен проект создания индустриального парка "Джейрах", где появится производство доломитовой муки.

В Северной Осетии делают ставку на выгодное географическое положение, богатые запасы водных, рекреационных и бальнеологических ресурсов, нерудные полезные ископаемые, возобновляемые источники энергии, высокий уровень образованности кадров.

Мишустин: Российская экономика восстановилась быстрее ожиданий

"У республики значительный потенциал. Но в то же время мы пока отстаем по основным социально-экономическим показателям от среднероссийских значений. Поэтому модель экономического развития разработана с учетом сильных и слабых сторон. Важно отметить, что этот документ будет живым, гибким - обновлять и дополнять его планируется каждый год с учетом актуальных потребностей", - заявил глава республики Сергей Меняйло.

В Дагестане проекты экономического развития региона привлекут в республику 416 миллиардов рублей и создадут 55 тысяч рабочих мест. Бюджет получит 99 миллиардов рублей налоговых поступлений.

"Определяя важнейшие проекты, мы исходили из их востребованности. Соответственно выбрали следующие: Каспийский прибрежный кластер, плодоовощной кластер в Южном Дагестане, второй этап реконструкции аэропорта "Махачкала", стратегический проект "Город обувщиков", стекольное производство", - заявил исполняющий обязанности министра экономического развития республики Руслан Алиев.

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