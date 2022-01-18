В Хасавюрте 48 детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией

Сорок восемь детей находятся на стационарном лечении в Хасавюртовской городской больнице с диагнозом "острая кишечная инфекция". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Хасавюрта. Среди них жители других близлежащих городов и районов.

"Им оказывается вся необходимая помощь. Сотрудниками больницы проводятся подворовые обходы", - рассказали в мэрии города.

По предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода. Из-за обильных осадков в горных и предгорных районах республики в водозабор "Сулак", питающий город, стала поступать замутненная вода. Ее начали обрабатывать повышенными дозами хлора.

Жителям Хасавюрта рекомендовано перед употреблением отстаивать воду и пить ее только после кипячения.