В СКФО за 2021 год втрое выросло количество вакансий удаленной работы

В Северо-Кавказском федеральном округе восемь процентов всех вакансий за 2021 год предполагали удаленный формат работы. Предложения удаленки выросли втрое, в первую очередь из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. При этом эксперты прогнозируют нарастание тенденции - у работодателей спал психологический барьер, и представители все большего числа профессий работают не выходя из дома.

За 2021 год в СКФО открыли 94 тысячи вакансий, из них 7,4 тысячи - с дистанционным форматом работы. Об этом сообщил сервис поиска работы HeadHunter. Рост по сравнению с 2020 годом - 180 процентов, причем всего за полтора года удаленка стала обыденностью для большинства людей, а отношение к такому труду - лояльным.

- Один из ярких трендов прошлого года - увеличение числа вакансий с удаленным и гибридным форматом работы, когда часть недели сотрудник работает в офисе, часть - дома. Если раньше работа на удаленке была достаточно редкой, подходящей в основном для ИТ-специалистов, дизайнеров и маркетологов, то теперь круг специалистов, которые могут трудиться дистанционно, расширился до административных сотрудников, бухгалтеров, специалистов по продажам и преподавателей, - рассказала корреспонденту "РГ" аналитик макрорегиона Юг HeadHunter Анастасия Кабинова.

Весной 2020 года из-за пандемии многие компании вынужденно перевели в онлайн значительную часть своих бизнес-процессов. Позже, когда власти сняли жесткие ограничения и сотрудники могли вернуться в офис, оказалось, что и бизнес, и работники нашли много плюсов в таком формате. Для компаний это возможность найти специалиста с нужными навыками и квалификацией в другом регионе, если в своем вакансию закрыть сложно. Сотрудникам формат удаленной работы позволяет не только экономить время и деньги на дорогу, но и получить более высокую зарплату, чем в регионе проживания.

- На рост количества вакансий с удаленным форматом работы также влияет и общая тенденция к цифровизации бизнес-процессов, и переход многих услуг в онлайн, в том числе рост сегментов онлайн-торговли и онлайн-образования. А это означает еще больший рост потребности в ИТ-специалистах всех уровней - от разработчиков, аналитиков, тестировщиков, специалистов по защите данных, продакт-менеджеров до digital-маркетологов, - отметила Кабинова.

К примеру, только для преподавателей и учителей за 2021 год в СКФО открылось около 600 вакансий, 28 процентов из них предполагали удаленную работу. При этом диапазон зарплат преподавателя в офлайне составлял от 20 до 40 тысяч рублей, а в онлайне - от 35 до 60 тысяч рублей. Объясняется это тем, что соискатели зарабатывают больше, вливаясь в федеральные проекты и устраиваясь в онлайн-школы, которые "подтягивают" предложения до среднего уровня по стране. Чаще всего на удаленку зовут учителей английского и русского языков, математики и физики - тех предметов, которые либо нужно сдавать при поступлении в вуз, либо на ОГЭ и ЕГЭ.

Как сказал корреспонденту "РГ" сопредседатель Ставропольского краевого отделения "Опоры России" Павле Мрвалевич, многим компаниям для перевода сотрудников на дистанционную занятость нужен был лишь толчок - они психологически привязаны к определенному укладу, в то время как технологии позволяют перевести часть сотрудников на удаленку.

- Руководство многих компаний не было даже знакомо с программным обеспечением, позволяющим контролировать удаленную работу своих сотрудников, их все устраивало в привычном режиме. Сейчас можно подсчитать, сколько раз человек нажал на клавишу клавиатуры, сколько времени провел в той или иной программе, с кем и о чем говорил по телефону, - заявил Мрвалевич.

Эксперт считает, что в СКФО рынок труда более консервативен, чем в остальных регионах страны, так как округ сельскохозяйственный: фермы трудно себе представить без работников на месте.

- Дистанционный сельскохозяйственный труд воспринимается как шутка, хотя сейчас и в этой сфере появляются новые решения. Тем не менее остается много работы, где важно присутствие специалиста. Для удаленки есть и ограничивающие факторы. Например, жилая площадь не позволяет организовать рабочее место. Но большинство людей все же могут трудиться дома, - пояснил Павле Мрвалевич.

Кстати

По данным аналитического сервиса "Банк данных заработных плат", доходы работников из СКФО по итогам 2021 года показали небольшое снижение - минус один процент к 2020 году. Средняя предлагаемая зарплата по макрорегиону на декабрь 2021 года составила 39,4 тысячи рублей. На 12 января 2022 года в СКФО открыто более 1,6 тысячи вакансий с удаленным форматом работы.

Комментарий

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ":

- Пандемия подтолкнула компании и работников быстрее принять новые модели работы, которые, несомненно, приживутся в российской действительности. Удаленная занятость и виртуальные встречи, появившиеся из-за необходимости соблюдать ограничительные меры, показывают существенную эффективность с точки зрения затрат на физическое присутствие и привлечение высококвалифицированных кадров из других регионов и даже стран. И конечно, наиболее очевидным влиянием COVID-19 на рабочую силу стало резкое увеличение числа сотрудников, работающих удаленно.

Принимая во внимание только удаленную работу, которую можно выполнять без потери производительности, скажем (исследования это показывают), что от 20 до 25 процентов сотрудников в странах с развитой экономикой могут работать дома от трех до пяти дней в неделю. Это в четыре-пять раз больше, чем до пандемии. Такая ситуация может привести к серьезным изменениям на рынке труда.

Более того, дистанционное обучение позволяет повышать квалификацию или получать новые навыки сотрудникам в удаленных от крупных мегаполисов и вузов точках, что создает дополнительные возможности как для компаний, так и для потенциальных работников. В определенной степени проиграют кадровые агентства и высококвалифицированные узкоспециализированные работники из-за роста предложений на рынке труда.