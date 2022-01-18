Бизнес СЗФО привыкает к новым правилам "слежения" за лесом

1 января в России начала действовать информационная система лесного комплекса, которая помогает проследить путь древесины от ее заготовки до производства продукции. У каждого бревна теперь есть собственный "паспорт": система включает оформление электронных сопроводительных документов на каждую партию древесины, учет сделок с ней, ведение в электронной форме государственного лесного реестра. Появится и оперативный обмен информацией с правоохранительными органами, ФНС России, Росреестром, Минтрансом, Ространснадзором.

Вместе с тем лесозаготовители Северо-Запада опасались, что новые правила жесткого контроля за "движением" древесины сильно осложнят работу ЛПК. Особенно сейчас, зимой, в наиболее активный период заготовки леса на Севере России.

В этом сезоне сильные и ровные морозы позволили тяжелой технике "зайти" в тайгу уже в ноябре. Но теперь транспортировка древесины допускается только после формирования электронного сопроводительного документа в системе ЛесЕГАИС - так сокращенно называется Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины. Как в разгар сезона бизнес справляется с ее введением?

В СЗФО сложности прогнозировались в первую очередь в Архангельской и Вологодской областях, в Республике Коми, лидирующих по объему заготовки леса на Северо-Западе: весь прошлый год депутатский корпус регионов принимал обращения лесопромышленников с тревожными вопросами о дальнейшей работе и предложениями о переносе сроков введения ЛесЕГАИС для доработки системы. При этом многие поддержали ее - к примеру, представители крупного лесного бизнеса Вологодской области считают, что введение ЕГАИС в ЛПК снизит бумажный документооборот, упростит оформление и мониторинг объемов реализации леса.

Несмотря на непростое привыкание к "QR-кодам для бревен", система работает

Тем не менее власти регионов старались "смягчить" этот переход. Так, в Республике Коми для бизнеса провели обучающие семинары, а в Поморье 31 декабря 2021 года создали оперативный штаб по оказанию помощи лесному бизнесу: предполагалось, что в первые дни 2022 года штаб поддержит предпринимателей методическими рекомендациями, а в итоге производственный процесс пройдет без задержек.

Сложности действительно возникали и возникают. Обращения лесозаготовителей касаются оформления возврата древесины, того, как начать или прекратить действие электронного сопроводительного документа, заполнить графы складирования пиломатериалов. У одних форматы файлов не совпадают, у других возникают ошибки при подписании новых документов. Но, несмотря на непростое привыкание к "QR-кодам для бревен", система работает.

В правительстве Поморья "Российской газете" сообщили: в регионе удалось избежать сложных ситуаций, которые потенциально могли возникнуть у лесопользователей в условиях внедрения новых норм законодательства. Вывоз древесины в праздничные дни прошел без сбоев, ежедневно работала служба технической поддержки Рослесхоза, максимально учитывались все просьбы, поступающие от лесопользователей.

В Поморье также приняли решение обобщить все вопросы и предложения, поступившие от представителей сферы ЛПК, - они будут направлены в Федеральное агентство лесного хозяйства.