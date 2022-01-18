Электроэнергетическая отрасль столкнулась с дефицитом специалистов

Электроэнергетическая отрасль России остро нуждается в молодых специалистах, говорят в Ассоциации работодателей в электроэнергетике.

В топ-5 проблем, приводящих к нехватке кадров в компаниях электроэнергетической отрасли России, входят невысокий уровень зарплат, высокая текучесть кадров рабочих специальностей и сложность удержания высококвалифицированных специалистов. Таковы результаты совместного исследования Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики "ЭРА России", Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ и Аналитического центра НАФИ.

Около 40 процентов опрошенных экспертами обозначили в качестве первоочередной причины нехватки кадров низкие зарплаты, 28 процентов - высокую текучесть кадров рабочих специальностей, 26 процентов - сложность удержания высококвалифицированных специалистов.

В частности, нехватку специалистов в электроэнергетике испытывает Санкт-Петербург. По данным на апрель 2021 года, на одном из сайтов по поиску работы были размещены 263 вакансии электрика в этом городе. На том же сайте по поиску работы были представлены резюме 17 122 претендентов на эту должность. Такое парадоксальное соотношение показывает две тенденции. С одной стороны, потенциальные работники далеко не всегда готовы трудиться на предлагаемых работодателем условиях, а с другой - квалификация многих электриков не вполне устраивает работодателей.

Председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области Юрий Дунин отмечает, что дефицит кадров в электроэнергетике - давняя и болезненная проблема для той ее части, которая относится к электроснабжению жилфонда. По его словам, эта проблема возникла после "чубайсовской" реформы, разделившей отрасль на генерацию, межрайонные сетевые компании, внутригородские и поселковые сети и сектор энергосбыта. Связана она с тем, что изменился принцип ценообразования, после чего из экономики отрасли была изъята значительная часть средств. До реформы в тариф на один киловатт-час были включены затраты на обслуживание внутридомовых электросетей. После реформы ответственность за внутридомовые сети была переложена на управляющие организации, хотя тарифы на электроэнергию остались прежними.

- В связи с этим энергосбытовые организации собрали армию специалистов, начисляющих населению плату за электричество. Службы, непосредственно обслуживающие электросети, напротив, потеряли часть средств. Сегодня там низкие зарплаты, которые не устраивают квалифицированных специалистов. Например, в управляющих компаниях Мурманской области электрики зарабатывают в среднем менее 30 тысяч рублей. Найти профессионалов на такие деньги невозможно, - подчеркнул Юрий Дунин.

Говоря о препятствиях, мешающих подготовке квалифицированных кадров, респонденты назвали разрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками. Как правило, приходящих на производство молодых специалистов приходится "переучивать" в течение двух-трех лет, а то и больше. Вузы, выпускающие энергетиков, до сих пор слабо учитывают реальные потребности работодателей.

Этот дисбаланс наглядно иллюстрирует статистика. По данным 2017-2018 годов, на вид экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром" приходится 3,3 процента в ВВП страны и 2,3 процента от общей численности занятых. Однако в совокупном приеме студентов в вузы страны на долю группы специальностей "Тепло- и электроэнергетика" приходится только 1,56 процента.

Еще один яркий пример привело руководство одного из мурманских энергопредприятий, попросив не афишировать его название.

- Мне довелось выступать вместе со своим коллегой в Мурманском государственном техническом университете перед молодыми энергетиками третьего-четвертого курсов, - рассказал руководитель предприятия в беседе с корреспондентом "РГ". - Более пустых глаз я в жизни не видел. После нашего выступления никто из слушателей не задал нам ни одного вопроса. Лишь один раз студент поднял руку и спросил: "Какие книжки вы любите?" Сложно представить, как эти люди будут работать в электроэнергетике, где нужны заинтересованность и постоянное стремление к новым знаниям. Например, в поселке Лейпи Ковдорского района Мурманской области работала мазутная котельная, которую обслуживали 25 человек. Затем там от использования мазута отказались и построили автоматизированную угольную котельную. Обслуживают ее всего два человека. Технологии становятся сложнее, старые институтские учебники им уже не соответствуют.

Справиться с этими сложностями поможет как минимум корректировка учебных планов, отмечают в РЭА. Практическая составляющая учебы должна быть усилена. Кроме того, выходом могут стать заключение между вузами и предприятиями соглашений о сотрудничестве и налаживание более эффективной обратной связи.

- Но одной учебой здесь ограничиваться нельзя, - добавил Юрий Дунин. - Необходимо менять схему финансирования энергетической отрасли, вкладывать средства в ее модернизацию, шире используя механизмы ГЧП. Состояние жилфонда и электросетей таково, что расходы на них должны быть сопоставимы с затратами на оборонку. В этой отрасли должны работать квалифицированные специалисты с достойной оплатой труда.