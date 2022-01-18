Голикова: "Омикрон" стал доминирующим штаммом в Москве и Петербурге

Штамм коронавируса "омикрон" уже доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"На сегодняшний день в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм "дельта" и 40% уже на штамм "омикрон" и некоторые другие не доминирующие варианты", - сказала Голикова. 1682 случая заражения штаммом "омикрон" зафиксировано в 42 субъектах РФ.

Вице-премьер добавила, что доминирование "омикрона" фиксируется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

"Основная нагрузка подъема заболеваемости будет приходится на амбулаторную сеть", - подчеркнула вице-премьер.

Ранее стало известно, что общероссийского локдауна в связи с коронавирусом не будет, но на региональном уровне это возможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон", поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия", - добавил он.