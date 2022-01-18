На Вологодчине семьям заплатят за частный детский сад

В Вологодской области на заседании правительства ввели "сертификат дошкольника". Этот региональный стратегический проект начал действовать с начала нынешнего года. Родители, чьи дети посещают частный детсад, смогут претендовать на четыре тысячи рублей в месяц.

Сертификат интересен тем жителям, которые хотят устроить своего малыша в дошкольное учреждение, но не имеют такой возможности из-за нехватки мест. В государственных садиках созданы места для всех детей от трех до семи лет, но ими обеспечены только 95 процентов ребятишек от полутора до трех лет. Поэтому семьи и вынуждены отправлять своего ребенка в частные детсады. Это довольно накладно, ведь там услуги дороже муниципальных.

Финансировать проект собираются за счет средств, выделенных из областного бюджета. Согласно данным регионального департамента образования, в частных детских садах, имеющих лицензию, сейчас занимаются порядка 600 ребятишек в возрасте от полутора до трех лет. Благодаря выделенным средствам это количество может быть увеличено до 850.