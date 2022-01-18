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18.01.2022 19:42
Рубрика: Общество

На Вологодчине семьям заплатят за частный детский сад

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
В Вологодской области на заседании правительства ввели "сертификат дошкольника". Этот региональный стратегический проект начал действовать с начала нынешнего года. Родители, чьи дети посещают частный детсад, смогут претендовать на четыре тысячи рублей в месяц.

Сертификат интересен тем жителям, которые хотят устроить своего малыша в дошкольное учреждение, но не имеют такой возможности из-за нехватки мест. В государственных садиках созданы места для всех детей от трех до семи лет, но ими обеспечены только 95 процентов ребятишек от полутора до трех лет. Поэтому семьи и вынуждены отправлять своего ребенка в частные детсады. Это довольно накладно, ведь там услуги дороже муниципальных.

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Финансировать проект собираются за счет средств, выделенных из областного бюджета. Согласно данным регионального департамента образования, в частных детских садах, имеющих лицензию, сейчас занимаются порядка 600 ребятишек в возрасте от полутора до трех лет. Благодаря выделенным средствам это количество может быть увеличено до 850.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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