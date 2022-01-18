Перевозки по Северному морскому пути побили новый рекорд

Объем перевозок по Северному морскому пути достиг нового рекорда. По итогам 2021 года он превысил 33,5 миллиона тонн, сообщили в дирекции главной морской магистрали Российской Арктики. Это выше не только показателя 2020 года, когда по ней было перевезено 32,97 миллиона тонн грузов, но и того уровня, который указан в паспорте федерального проекта "Развитие Северного морского пути", согласно которому в 2021 году арктическими морями предполагалось доставить 32 миллиона тонн грузов.

В структуре грузооборота основная доля принадлежит сжиженному природному газу и газоконденсату (свыше 19,5 миллиона тонн), на втором месте нефть и нефтепродукты (7,7 миллиона тонн), на третьем - другие грузы, в том числе технологическое оборудование и стройматериалы для арктических проектов, железорудный концентрат, древесина, уголь. При этом удалось увеличить уровень транзитного грузопотока - с 1,4 миллиона тонн в 2020 году он вырос до 2,3 миллиона тонн. Согласно планам федеральных властей, в 2024 году предполагается начать использовать СМП круглогодично и выйти на грузопоток в 80, а к 2030 году - в 110 миллионов тонн.

Еще одно достижение российских моряков-транспортников 2021 года заключается в том, что мощнейший в мире атомный ледокол "Арктика" впервые довел до чукотского порта Певек караван судов, в который вошли теплоходы "Полар Кинг", "Юрий Аршеневский" и "Инженер Трубин". На их борту находились около 14 тысяч тонн генеральных грузов для крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в этом регионе, а также промтовары и продовольствие.

Безусловно, рост грузопотока - значимый результат развития морской транспортной отрасли России, подтверждающий огромный потенциал Севморпути, отмечают эксперты. Однако нельзя забывать, что он во многом обусловлен благоприятной рыночной конъюнктурой, которая, как известно, вещь непостоянная.

В 2021 году объем перевозок по Северному морскому пути превысил 33,5 миллиона тонн

- В связи со строительством терминала "Утренний" в рамках проекта "Арктик СПГ - 2" несколько выросли поставки грузов и обеспечения, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" Михаил Григорьев, директор консультационной компании "Гекон", член научного совета при Совете безопасности РФ. - Вывоз минерального сырья остался практически на том же самом уровне. Транзит, основной объем которого составляет железорудный концентрат, доставляемый из Мурманска и Канады в Китай, действительно вырос. Это обусловлено тем, что разница в цене железа на европейском и азиатском рынках, в первую очередь китайском, очень велика. Иными словами, сложилась благоприятная конъюнктура на мировых рынках, которая никак не зависит от нас.

По мнению эксперта, устойчивого роста грузовой базы по-прежнему не наблюдается. Ситуацию может несколько изменить "Роснефть", которая планирует начать широкомасштабное строительство в рамках проекта "Восток Ойл", предполагающего огромные объемы поставок оборудования и стройматериалов. Но этот завоз также будет носить временный характер.

- В структуре перевозок по СМП львиная доля грузов связана с минеральным сырьем, строительством новых производств и доставкой на эти стройки грузов обеспечения, - подчеркивает Михаил Григорьев. - Северный морской путь на ближайшие десятилетия останется внутренней российской магистралью, выполняющей национальные задачи. Существуют оценки, выполненные различными международными компаниями, согласно которым транзит по Севморпути составит не более 800 тысяч TEU, или восемь миллионов тонн контейнерных грузов. Но и здесь все зависит от того, насколько благоприятно для нас сложится мировая конъюнктура, получим ли мы достаточный контейнерный флот и ледоколы для обеспечения его работы. Абсолютно очевидно, что потенциальный рост грузоперевозок будет в основном зависеть от реализации крупных инвестпроектов в арктических регионах.

Что касается проводки каравана судов в Певек, то это действительно можно считать в определенной мере подвигом. Но оборотная сторона любого подвига - это чья-то недоработка, подчеркивает Михаил Григорьев. По его мнению, эти грузы могли быть доставлены туда еще два месяца назад, если бы вовремя были выделены средства на их приобретение и заключены контракты с судоходными компаниями. Кроме того, стоит учитывать, сколько будет стоить грузоотправителю оплата услуг ледокольного флота, когда услуги одного атомного ледокола в сутки стоят около шести миллионов рублей. На себестоимости доставки груза это отразится самым серьезным образом.

Все острее становится вопрос нехватки ледокольного флота. По словам заместителя председателя Государственной комиссии по Арктике Владимира Панова, еще в 2014 году на трассе СМП занимались проводкой четыре атомных ледокола. Тогда грузопоток составлял около четырех миллионов тонн. Спустя шесть лет объем перевозок грузов по морям Арктики увеличился восьмикратно, однако сопровождением судов занимались все те же четыре атомохода.

Всем памятен ноябрь 2021 года, когда на трассе Севморпути находились около 58 судов - почти втрое больше, чем за тот же месяц в предыдущие годы. Отдельные суда смогли самостоятельно выйти из акватории СМП. Около десяти судов заказали проводку ледоколов и получили ее, но при этом более 20 судов понадеялись на Росгидромет, прогноз которого обещал им легкие ледовые условия, и решили не прибегать к помощи ледоколов, чтобы сэкономить.

Однако прогноз не оправдался. Ледовая обстановка оказалась гораздо тяжелее, и в итоге судам пришлось ложиться в дрейф в ожидании, когда на выручку придут ледоколы. Рост грузопотока показал, насколько важным становится долгосрочное планирование отправки грузов. По мнению Владимира Панова, правила плавания по СМП необходимо дорабатывать. Например, пришло время вводить с октября по декабрь иной порядок выдачи разрешений на судоходство. Суть этих изменений в том, чтобы суда, ледовый класс которых не позволяет самостоятельно проходить Севморпуть, можно было останавливать. Эти поправки уже рассматриваются правительством РФ.

Кроме того, необходимо решить проблему дефицита ледокольного флота. С пятью ледоколами проекта 22220 можно увеличить навигацию с восьми месяцев до девяти. Но для того, чтобы она действительно стала круглогодичной, требуется не менее 12 мощных ледоколов. Часть их должны работать на восточном маршруте СМП, часть - "закрывать" Карское море.

Глава дирекции СМП госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша отметил, что в ближайшие два года предстоит решить, сколько серийных больших ледоколов мощностью 120 мегаватт понадобится, чтобы обеспечить грузопоток по СМП после 2039 года. Кроме того, по его словам, СМП нуждается в пяти-семи, а лучше в 10-12 ледокольных судах снабжения, которые могли бы освободить атомоходы от непроизводительной работы и позволить им решать первоочередные задачи экспорта.