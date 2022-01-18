Петербуржцы отсудили 1,8 млн за залив жилья канализационными стоками

Семья из Выборгского района Петербурга отсудила у управляющей компании 1,8 миллиона рублей за то, что по недосмотру коммунальщиков квартира трижды заливалась канализационными стоками. Жить в ней стало невозможно, и петербуржцы даже вынуждены были какое-то время мотаться по съемным квартирам.

Как сообщает управление ФССП по Санкт-Петербургу, после заливов стоками, на стенах и мебели стали появляться плесневелые грибы. В негодность пришли мебель, техника, текстиль.

Семья неоднократно требовала от сотрудников УК компенсировать ущерб и наладить канализационную систему в доме, но понимания не находила. Тогда жильцы заказали микологическое исследование, которое подтвердило, что в квартире проживать невозможно. На основании этого люди подали в суд.

На заседаниях представители управляющей компании жильцам посочувствовали, но заявили, что проблема с канализацией возникла не по их вине. УК представила техническое заключение, где было проанализировано содержимое засоров. Выяснилось, что их вызывал наполнитель для кошачьих туалетов.

Очевидно, что наполнитель в канализацию сливал кто-то из соседей, но суд, рассматривая материалы, пришел к выводу, что управляющая компания обязана поддерживать систему канализации в исправном состоянии и именно коммунальщики несут ответственность за неоднократные заливы квартиры. По решению суда, УК обязали выплатить жильцам 1,8 миллиона рублей.

Поначалу управляющая компания не горела желанием перечислять деньги жильцам, но тогда приставы арестовали 20 автомобилей коммунальных служб. В итоге вся сумма поступила на счет. Это компенсация фактически понесенного ущерба, компенсация морального вреда и судебных издержек.