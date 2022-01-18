Почему волки все чаще выходят к жилью и нападают на людей

Сразу несколько регионов столкнулись с нападением волков на домашних животных и людей. Такие случаи произошли в Новгородской и Свердловской областях, в ХМАО - Югре. Что делать?

В Новгородской области волки вышли к жилью в Старорусском и Хвойнинском районах. В поселке Хвойная волчица набросилась на собаку, когда с ней гулял хозяин. Мужчина попытался защитить пса, тогда она вцепилась и ему в руку. С травмами бедолагу доставили в больницу. К счастью, состоянию мужчины сейчас ничего не угрожает. С волчицей расквитались, но жители все равно боятся отпускать детей на улицу. Прокуратура проводит проверку. Охотоведы готовятся к отстрелу хищников в округе. А на Урале волки напали на овец, собранных в загоне в селе Кокуй Талицкого района. Утром хозяева обнаружили разбросанные по снегу трупы животных. В другом югорском поселке Зеленоборск охотники после долгих безуспешных попыток застрелили одного волка из стаи, которая держала в страхе жителей почти месяц.

Как отмечают в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, только за последний год число волков в лесах региона выросло почти на десять процентов, - с 793 до 906 особей. Волк - животное плодовитое, говорят в ведомстве, и для регулирования его численности нужно, выражаясь казенным языком, изымать из природной среды ровно такое число этих животных, сколько народилось за год, то есть не меньше ста волков. Между тем на протяжении последних лет охотники отстреливают от силы по два десятка серых хищников, и их популяция растет.

По данным ученых Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, сегодня в лесах страны насчитывается около 60 тысяч волков, это примерно 10 тысяч стай хищников. Много это или мало? Как отмечают специалисты, все зависит от того, сохраняется ли природный баланс численности различных видов диких животных. Чтобы ни одно животное не "ущемляло права" друг друга, в лесу должно быть определенное соотношение числа хищников, а это прежде всего волки и медведи, к числу лосей, косуль, оленей. Так, на одного хищника должно приходиться 30 лосей. Баланс этот сегодня грубо нарушен и, как говорят ученые, уже назрела необходимость сокращения численности волка почти в десять раз. Хищники вовсю задирают лосей, оленей, наносят серьезный урон популяции этих животных.

На Чукотке за добычу серых хищников можно получить хороший японский снегоход

Что в такой ситуации делать? "Регулировать численность, стимулируя профессиональную охоту на волков, - говорит "РГ" Леонид Баскин, доктор биологических наук, профессор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. - Это дикие животные и виноваты лишь тем, что хотят кушать. Серые испокон веку нет-нет да и заходили в деревни. Но все же боялись человека с ружьем. Сегодня эта боязнь почти пропала. Потому что все меньше остается настоящих волчатников".

По словам ученого, быть волчатником - это настоящая наука, почти искусство. Нужно знать, как передвигаются волчьи стаи, уметь их загонять, сутками преследуя их по пятам, и порой недели уходят на то, чтобы настигнуть волков. "И сегодня еще есть охотники, которые умеют приманивать серых хищников, особым образом завывая. Удивительно, но молодые волки идут на этот звук, - рассказал Леонид Баскин. - В советское время за трудную добычу волка вручали даже Орден Ленина, и конечно, щедрый гонорар в добавок. Один такой охотник нашел волчье логово, и исхитрился каждый год добывать самых молодых волков, при этом матерых специально оставлял, чтобы они приносили приплод. Так и работал его "бизнес". Он получал каждый год хорошие премии".

Премируют за добычу волка и сегодня. Выдают от пяти тысяч за шкуру в Свердловской области, до 30 тысяч в некоторых регионах Крайнего Севера. На Чукотке за добычу 20 серых хищников можно получить даже хороший японский снегоход. И есть рекордсмены, которые за несколько лет добыли по 50-60 волков. Но таких волчатников мало. Как говорят охотники, хоть 300 тысяч пообещай, далеко не каждый пойдет на матерого.

Как считает Леонид Баскин, выход есть: более активно развать частные охотничьи хозяйства. Часто этого опасаются, считая, что частники перебьют всех животных, но на самом деле это не так. Пример таких охотничьих хозяйств как раз доказывает, что в них есть баланс численности всех лесных видов животных. Потому что у хозяина прямая выгода в спокойствии и порядке на своей территории.