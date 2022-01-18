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18.01.2022 15:43
Рубрика: Общество

Признанный мертвым ленинградец попросил "воскресить" его на Украине

Текст: Вера Черенева
В украинском городе Львове 56-летний мужчина пытается в прямом смысле воскреснуть из мертвых. Он живет по советскому паспорту, мать в его родном Ленинграде признала его умершим, для того, чтобы легализоваться, ему нужно сменить документы и выиграть суд. Сделать это можно только на территории России, но законодательство обоих государств не допускает свободное пересечение границы мертвецами.

Как сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, из всех документов у мужчины только паспорт СССР. На Украине он живет с 1993 года.

Фото: iStock
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Недавно у мужчины появилось желание легализоваться, он обратился в Генконсульство России на Украине, дипломатические работники отправили несколько запросов и выяснилось, что так просто обменять советский паспорт на российский мужчина не сможет, поскольку… является мертвым. В аппарате уполномоченного по правам человека говорят, что сам мужчина с таким фактом в своей биографии категорически не согласен и намерен его оспорить. Но сделать это не просто.

Судьба у ленинградца сложная, он дважды был судим по нетяжким статьям, но пытался исправиться. В девяностые годы женился. Потом уехал от семьи на Украину. Супруга, тем не менее, его там нашла и пара воссоединилась, в 2001 году у четы родился сын.

Между тем, родная мать мужчины не знала, что и думать. Сын в прямом смысле пропал с радаров. В 2006 году она через суд признала его умершим.

В принципе, такие ситуации пусть нечасто, но происходят. Умершими через суд чаще всего признают пропавших без вести. Это нужно членам семьи, например, чтобы продать квартиру, где у пропавшего человека была доля или чтобы получать пособия.

Фото: Николай Гагарин
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Граждане, которых через суд признают умершими, "воскресают" также, через суд. Они приходят на судебные заседания и просят аннулировать эти решения, главные доказательства в таких делах - сами люди, живые и здоровые.

Но мужчина не может пересечь границу, так как, во-первых, у него советский паспорт, во-вторых, на самолет или поезд транспортные компании просто не продадут билет мертвецу, в-третьих, через погранслужбу умерших также не пропускают.

Однако шанс "воскреснуть" у мужчины есть. И для этого ему не придется покидать территорию Украины. Прокуратура Невского района Петербурга согласилась выступить в суде с иском о признании мужчины живым. Надзорное ведомство направило на Украину запрос с перечнем необходимых для этого документов, когда их пришлют, прокуратура подаст иск. Факт того, что мужчина жив, согласны подтвердить жена и сын. Паспорт мужчина сможет заменить после "воскрешения".

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