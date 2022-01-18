Регионы СЗФО столкнулись с трудностями в ходе уборки Арктики

В северных регионах набирает обороты федеральный проект "Чистая Арктика". За его пилотный 2021 год более 2200 волонтеров собрали в высоких широтах свыше полутора тысяч тонн отходов. В наступившем году число территорий, где наведут порядок, увеличится в два раза - до семидесяти. Этот процесс мог бы идти еще быстрее, но его тормозят правовые и прочие проблемы, с которыми сталкиваются участники арктической уборки.

Арктика активно осваивалась с 1930-х годов, причем в советское время вывозить оттуда отходы не считали нужным. В результате там скопились миллионы тонн мусора разного калибра - от ржавых бочек и покрышек до заброшенных сооружений. Сегодня все это называют объектами накопленного экологического вреда. Большая уборка пришла в Арктику только в 2012 году: за пять лет с архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля вывезли основную массу отходов - 50 тысяч тонн.

Новый всероссийский проект продолжает это важное дело. Причем теперь Арктику убирают всем миром: помимо волонтеров, в проекте участвуют ученые, экологи, региональные власти, подключаются местные жители и работающий на Севере бизнес.

Инициативу подхватили все регионы Арктической зоны РФ, в том числе пять северо-западных - Мурманская и Архангельская области, Ненецкий округ, Карелия и Коми. К примеру, в Поморье вывезли десять КамАЗов мусора с территории Новодвинской крепости и собрали 215 тонн металлолома на полярной станции "Малые Кармакулы". В Ненецком округе очистили четыре гектара тундры, на которых когда-то была звероферма.

Но одно дело - уборка уже обжитой территории, и совсем другое - работа в дальних труднодоступных уголках Арктики. Особенно сложно приводить в порядок острова. Навигация на Севере длится всего несколько месяцев, за которые волонтерам надо успеть сделать все, что запланировано. А порой только доставить людей на архипелаги - целая проблема. При этом мусор в высоких широтах особый: надо еще знать, как к нему подступиться, какого он класса опасности.

- Когда мы начали эту работу, сразу убедились, что все не так просто, - отмечает руководитель проектного офиса "Чистая Арктика" Андрей Нагибин. - Структуру загрязнений порой надо тщательно изучать. К примеру, нужно определить состав остатков топлива в металлических бочках. К некоторым объектам волонтеров нельзя подпускать - сначала там должны поработать специалисты. Столкнулись мы и с правовыми проблемами. Выходим на берег реки, собираем мусор, а к нам подъезжают представители надзорных органов: "Это водоохранная зона, вы не можете здесь работать". Чтобы не нарушать закон, надо заранее получить консультации в Росприроднадзоре.

Даже у полувекового мусора может быть хозяин. В советское время на арктических островах работали геологоразведочные экспедиции, военные, метеорологи - и все они что-то оставляли после себя. Сегодня это нельзя просто убрать - надо через суд искать владельца. Признать бесхозными такие отходы очень сложно, отмечают участники проекта.

А главное - мусор надо не только собрать, но и вывезти на материк, подчеркивает Андрей Нагибин. Сжигание отходов на месте исключено: это навредит Арктике и сведет на нет весь смысл уборки. Транспортировка обходится очень дорого, логистика выстраивается сложно, но других вариантов нет.

Даже у полувекового мусора может быть хозяин. Сегодня его нельзя просто убрать - надо через суд искать владельца

В свое время грузы на северные острова завозили ледоколами в зимний период и выгружали на припайный лед. По словам специалистов, сегодня вывоз отходов порой затрудняют недостаточные глубины. Суда, идущие по Севморпути, обычно отказываются брать этот сложный негабаритный груз. Найти лицензированную компанию, которая взяла бы это на себя, - также задача не из легких.

Отдельная проблема - вывоз металлолома. В Арктике его особенно много, но, как правило, он плохого качества, проржавевший насквозь. Однако мировая цена на лом растет, и желающие забрать его наверняка найдутся. Поэтому в Якутии, например, рекомендовали муниципалитетам заключать договоры с заготовителями металлолома. Но получить металл они смогут только при условии полной очистки территории.

В идеале проект "Чистая Арктика" должен включать весь цикл современного обращения с отходами - от сбора до переработки и утилизации. Причем это касается и новых грузов, поступающих на Север, ведь их тоже потом придется вывозить.

- Нам необходимо найти решение, которое обеспечивало бы переработку или повторное использование емкостей и материалов, которые поставляются на арктические территории в ходе северного завоза, - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на круглом столе в Совете Федерации. - При этом надо организовать своевременный вывоз с арктических территорий упаковки и других отходов.

Северные регионы внесли ряд предложений, которые сделают арктическую уборку более эффективной. В частности, они предлагают ввести компенсации транспортных расходов на вывоз лома до морских портов и субсидии на первоочередную ликвидацию самых опасных объектов в АЗ РФ. Эксперты также сходятся во мнении, что законодательство в области обращения с отходами необходимо усовершенствовать для Арктической зоны.

В Архангельской и Мурманской областях считают, что надо помочь проектам по утилизации нескольких сотен судов, затопленных в арктических морях. В Минвостокразвития обещали рассмотреть варианты федеральной поддержки этих проектов.

Тем временем

В 2022 году в Мурманской области очистят территории бывшей птицефабрики и крупнейшей свалки. Запланированы работы в Териберке. В Поморье волонтеры продолжат работу в Новодвинской крепости и на полярных метеостанциях. В Ненецком округе ликвидируют ряд свалок, с привлечением недропользователей уберут опасные объекты, очистят побережье Печоры. В Коми приведут в порядок семь территорий, а в Карелии - парк "Беломорские петроглифы" и берега озер.

Стать волонтером "Чистой Арктики" может каждый - для этого надо зарегистрироваться на сайте проекта.