Регионы СЗФО выполнят программу расселения аварийного жилья досрочно

Субъекты Северо-Запада реализуют мероприятия по расселению аварийных домов с опережением. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", все квадратные метры, признанные непригодными для проживания до 1 января 2017 года, должны быть ликвидированы к сентябрю 2025-го. Регионы, обязавшиеся завершить эту работу раньше срока, получают дополнительное финансирование. Так, в конце прошлого года федеральный центр направил на ускоренное расселение "аварийки" более ста миллиардов рублей. Кроме того, некоторые субъекты уже приступили к изучению жилья, которое признали аварийным после 2017 года.

Среди регионов, подписавших соглашение об ускоренной реализации областной программы переселения граждан из аварийных домов, оказалась Вологодская область. Документ завизировали губернатор Олег Кувшинников и гендиректор федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

Всего на Вологодчине насчитывается 533 дома общей площадью 115 тысяч квадратных метров, которые подпадают под действие текущей программы ликвидации "аварийки". С 2019 по 2021 год региону удалось расселить 30 тысяч "квадратов", из непригодного для проживания фонда выехали 733 семьи.

- В полном объеме данную программу планировалось завершить в 2025 году, но в соответствии с подписанным соглашением область взяла на себя обязательство завершить ее досрочно, в 2024 году, - комментирует ситуацию заместитель губернатора Антон Стрижов. - Тем самым сроки реализации программы сократились на год. Также 27 декабря 2021 года правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявки Вологодской области на реализацию четвертого и пятого этапов программы переселения, в рамках которых будет предоставлена финансовая поддержка за счет средств фонда в размере 2,67 миллиарда рублей.

Следует пояснить, что региональные мероприятия, направленные на ликвидацию аварийного жилья, привязаны к двухлетним временным промежуткам. Первый и второй этапы охватывают 2019-2020 и 2020-2021 годы соответственно. Третий этап реализуется в 2021-2022 годах и будет завершен в конце текущего года. А четвертый и пятый этапы охватывают промежуток с 2022 по 2024 год.

Архангельская область также планирует расселить дома, признанные аварийными до 2017 года, опережающими темпами. Как и на Вологодчине, реализация текущей программы в Поморье завершится в 2024-м. За три ближайших года региону необходимо ликвидировать 376 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.

Вопрос с финансированием уже закрыт. В прошлом году федеральный центр направил в Архангельскую область 16,8 миллиарда рублей. Этих денег хватит, чтобы выполнить все мероприятия программы. Теперь большая ответственность лежит на строителях, которые должны оперативно возвести 81 многоквартирный дом общей площадью 220 тысяч "квадратов".

Кроме того, власти намерены выкупать непригодное для проживания жилье у собственников. Такой механизм в Поморье уже успел доказать свою эффективность, в прошлом году он позволил ликвидировать 17 тысяч аварийных квадратных метров.

Калининградская область намерена завершить реализацию текущей программы в 2023 году. На эти цели в бюджете заложили более 1,4 миллиарда рублей. Как и в Архангельской области, калининградским "аварийщикам" предоставят либо новые квартиры, либо денежные компенсации.

- Сейчас мы скрупулезно изучаем жилой фонд, признанный аварийным с 1 января 2017-го по 1 января 2021 года, чтобы начать формировать перечни муниципальных образований, списки домов, которые войдут в новую программу, - отмечает министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.

Как подчеркивают в Фонде содействия реформированию ЖКХ, программа не только решает социально значимую задачу по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, но и дает импульс развитию строительной отрасли, особенно в малых городах и поселках. Перспективным, в частности, является механизм комплексного развития территорий жилой застройки, который позволяет расселять аварийный жилфонд, формируя благоустроенные общественные пространства. Ряд регионов Северо-Запада уже подписали с фондом соглашения о сотрудничестве, направленные на внедрение этого механизма.

Прямая речь

Сергей Степашин, глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ:

- Для дальнейшей успешной реализации задач по расселению аварийных домов необходимо пересмотреть все нормативы, связанные со стоимостью одного квадратного метра. Напомню, что нам необходимо будет переселить порядка одного миллиона человек.