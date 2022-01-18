Самолет из Дубая в Сан-Франциско экстренно сел в Пулково

В Петербурге экстренную посадку произвел самолет, направлявшийся из Дубая в Сан-Франциско. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, сообщили "РГ" в Пулково.

По предварительным данным, посадка прошла благополучно. На борту самолета Вoeing 777 находилось 246 пассажиров.

Источник в экстренных службах рассказал "РГ", что в полете у лайнера сработал датчик системы стабилизатора хвоста самолета.

Сейчас пассажиры находятся в Пулково. Авиакомпания Emirates должна прислать за ними другой самолет.