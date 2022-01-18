Самолет из Дубая в Сан-Франциско экстренно сел в Пулково

Новости

Путин поздравил президента Никарагуа с переизбранием 19:38
Найдены гены, ответственные за потерю обоняния при COVID-19 19:34
В Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона" 19:08
Украинская гривна бьет рекорд падения к доллару 18:58
Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона" 18:57
Meta назвала блокировку страницы делегации РФ на переговорах в Вене ошибкой 18:42
В ЕР поддержали проект о единых правилах онлайн-голосования 18:39
В Доминикане в ДТП пострадали шестеро россиян 18:34
Скрипки, виолончели и смычки промаркируют 18:26
В центре Гамалеи рассказали, как надежнее защититься от "омикрона" 18:15
Патриарх Кирилл призвал православные церкви избегать раскола 18:13
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года 18:11
Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане 18:09
Сенатор предупредила об опасности политики США для Европы 18:06
РПЦ раздала продуктовые наборы нуждающимся в дни беспорядков в Алма-Ате 17:55
Роскомнадзор: Spotify начал исполнять закон о "приземлении" 17:40
Медведев: Пора определиться с единой системой учета в миграционной сфере 17:29
Omega выпустила часы к зимней Олимпиаде в Пекине 17:25
Туроператор рассказал о состоянии раненных в ДТП в Доминикане россиян 17:12
Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана 17:10
Фото: Активисты МГЕР почтили память жертв блокады Ленинграда 17:10
Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих 17:09
В ВОЗ сообщили о предоставлении РФ большей части данных по "Спутнику V" 17:02
На трассе под Волгоградом образовалась гигантская пробка из сотен фур 16:58
Госдума одобрила закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 19:17
Рубрика: Происшествия

Самолет из Дубая в Сан-Франциско экстренно сел в Пулково

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге экстренную посадку произвел самолет, направлявшийся из Дубая в Сан-Франциско. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, сообщили "РГ" в Пулково.

Фото: iStock
В Сочи в самолет при заходе на посадку ударила молния

По предварительным данным, посадка прошла благополучно. На борту самолета Вoeing 777 находилось 246 пассажиров.

Источник в экстренных службах рассказал "РГ", что в полете у лайнера сработал датчик системы стабилизатора хвоста самолета.

Сейчас пассажиры находятся в Пулково. Авиакомпания Emirates должна прислать за ними другой самолет.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин обсудил с Алиевым ситуации на Украине и в Казахстане
Минздрав утвердил временный порядок для вакцинации от коронавируса
Нарышкин сравнил террор на Украине с временами гитлеровской оккупации
Лавров обсудил "Северный поток-2" с главой МИД Германии
Цена нефти Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 2014 года
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников