В Архангельской области родник Ольги Фокиной не замерзает даже в морозы

Жители Архангельской области "коллекционируют" родники - за четыре года они собрали сведения о 190 источниках своих сел и деревень.

Информационным ресурсом "Родники Архангельской области" могут воспользоваться все, кто планирует путешествие в Поморье. Северяне размещают здесь фотографии, выкладывают видеоэкскурсии, рассказывают, как лучше найти источник. Самым знаменитым в этой "бьющей из-под земли" коллекции стал Фокинский ключ в деревне Артемьевской Верхнетоемского района. Поэтесса Ольга Фокина - автор знаменитой песни "Звездочка моя, ясная", которую исполняли группа Стаса Намина, "Песняры", "Веселые ребята", Валерий Меладзе, Валентина Толкунова и Борис Гребенщиков. На ее стихи написано около ста песен. Своему именному, не замерзающему даже в лютые морозы источнику, она посвятила отдельные строки: "Не обсохнет ведерышко, полное звезд. И при мне мой родник не замерзнет".

"И это на самом деле так - Ольга Александровна весной обычно приезжает сюда и начинает именно с родника - приводит его в порядок", - рассказывает племянник поэтессы, директор Верхнетоемского краеведческого музея Василий Фокин. Она расчищает русло и набирает "звезды" на чай:

Несу по огороду

На утренней заре

Серебряную воду

В серебряном ведре.

В краеведческом музее составили турмаршрут, посвященный Фокиной: он проходит по ее деревне и к роднику. До пандемии автор "Звездочки" сама водила туристов. Корреспонденту "РГ" повезло стать участником одной из таких экскурсий.

По дороге на родник Ольга Александровна (медик по первому образованию) рассказала, что первые стихи писала зеленкой на обратной стороне горчичников: творческий процесс проходил между осмотрами больных в таежных поселках, до которых она добиралась на лошадях или лыжах. Медпрактику северянка продолжила в общежитии Литинститута, где в 60-е училась вместе с Василием Беловым и Виктором Астафьевым.

А летом 2022-го планируется впервые с начала пандемии провести Фокинский фестиваль. В этом году поэтессе исполнится 85. К юбилею земляки обустроили ее родник: заменили желоб, подходные пути и мостовые площадки.

Зимой туристы здесь бываю редко. "Но, если кто-то захочет приехать, обязательно расчистим от снега дорожку", - говорит Василий Фокин. Это правило, кстати, относится ко всем источникам, вошедшим в родниковую коллекцию Архангельской области.