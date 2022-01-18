В каких мерах поддержки нуждается малый и средний бизнес Петербурга

В Петербурге разработан целый комплекс мер государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Особое внимание, по словам чиновников Смольного, уделяется инновационным предприятиям. Однако на практике иногда выясняется, что идеи "сверху" оказываются не нужны "на земле". И наоборот: город не предлагает то, чем охотно воспользовались бы предприниматели.

Прежде всего правительство Санкт-Петербурга делает ставку на обеспечение возможностей получения льготных займов. В прошлом году Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса кредиты были предоставлены на общую сумму около 1,4 миллиарда рублей. Еще примерно 16 миллиардов рублей компании смогли получить под поручительства фонда, их было выдано более 400. В этом году подобная работа будет продолжена, в том числе при содействии федерального центра.

- По соглашению с Минэкономразвития город получит субсидии из федерального бюджета на реализацию региональных проектов "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" и "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", - сообщили в городской администрации. - Общий объем ассигнований из федерального и регионального бюджетов на эти проекты в 2022 году составит 295,8 миллиона рублей.

Данные проекты также предполагают прежде всего доступ к информации и льготным кредитам. Так, в описании проекта по созданию условий указано: "Начинающие предприниматели имеют возможность получения льготных микрозаймов до пяти миллионов рублей на ведение своего бизнеса, государственных поручительств по банковским кредитам, бесплатную консультационную и образовательную поддержку в организациях городской инфраструктуры поддержки предпринимательства". Между тем запрос от бизнеса есть не только на доступ к легким деньгам.

- В 2018 году я пытался найти производственные площади для своей малой инвестиционной компании, - рассказал корреспонденту "РГ" создатель и руководитель бизнеса в сфере композитных материалов. - Обращался во все технопарки, такие как "Нойдорф", "Санкт-Петербург", "Ингрия". Все они предлагают в аренду только офисные площади либо землю под строительство - от одного гектара. Вариантов в 500, 800, 1000 "квадратов" под размещение станков нет.

Региональные программы поддержки не подразумевают льготной аренды именно производственных площадей, на которых возможно размещение собственного оборудования

По словам собеседника нашего издания (он не хочет называть своего имени, учитывая иные имеющиеся преференции от города), основные расходы его малой компании составляют как раз фонд заработной платы и аренда помещений. Производит он станки для изготовления изделий из композитов - таких компаний в России буквально единицы: собственные расходные материалы, в том числе термопласты, в нашей стране уже есть, а оборудования для работы с ними нет. Конечным заказчиком продукции является госсектор - "Роскосмос", авиационные и оборонные предприятия. Однако даже при таком раскладе город не может предложить ему необходимой господдержки - компания арендует 450 квадратных метров у одного из промышленных предприятий на коммерческих условиях.

Между тем примеры такого содействия в принципе есть, и практика показывает, что они крайне востребованы. К примеру, в инновационном центре "Сколково" весь цокольный этаж отдан под размещение производств и разделен на лоты размером в 200-300 квадратных метров. Все они разобраны и задействованы.

В старейшем петербургском бизнес-инкубаторе "Ингрия" подтвердили, что оказывают поддержку субъектам малого предпринимательства в инновационной сфере, но лишь в определенных рамках.

- Резидентам предоставляются оборудованные рабочие места, в зависимости от потребности - от места в коворкинге до полноформатного мультифункционального офиса, и бизнес-сервисы: по привлечению финансирования, формированию модели бизнеса, а также общей менторской маркетинговой и HR-поддержки, - пояснила директор бизнес-инкубатора Елизавета Уросова. - Поскольку на деятельность технопарка город выделяет отдельные бюджетные средства, услуга может быть предоставлена по льготным тарифам. Итоговая цена на аренду рабочих мест остается ниже среднерыночной, отчего пользуется постоянным спросом.

Для получения всесторонней структурной поддержки от "Ингрии", в том числе в части предоставления рабочих мест, субъекту МСП необходимо получить статус резидента, добавила она. Это возможно только для юридического или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя либо являющегося в соответствии с законодательством РФ субъектом малого предпринимательства. Кроме того, МСП должно быть зарегистрировано на территории Санкт-Петербурга, компания должна развивать инновационный проект, а заявку с его описанием обязан одобрить Экспертный совет.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга также подтвердили, что региональные программы поддержки не подразумевают льготной аренды именно производственных площадей, на которых возможно размещение собственного оборудования. И объяснили это в том числе тем, что "в городе и так много предприятий, у которых имеются недоиспользованные площади".

Между тем наличие спроса на данную услугу подтверждает тот факт, что в Ленобласти анонсировали как раз строительство технопарка с готовыми производственными зданиями: "Это позволит бизнесу сразу начинать производство, без временных затрат на строительство".

Первый этап парка планируется запустить уже в ноябре 2022 года, полностью проект будет реализован в течение трех лет. А поскольку разместится он в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, в Виллозском сельском поселении, то не исключено, что город может потерять часть своих налогоплательщиков, которые станут резидентами нового парка. "Идет исход компаний из старого центра Петербурга, так что ниша успешная", - считают в администрации соседнего региона.