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18.01.2022 17:57
Рубрика: Общество

В Калининградской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области выявили первые четыре случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Среди заболевших - трое взрослых и один ребенок. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, два случая могут являться завозными. Заболевшие посещали на новогодних праздниках Францию и Доминиканскую республику. Еще в двух случаях заражение произошло внутри региона.

Все трое взрослых пациентов вакцинированы от COVID-19, двое сделали прививку более чем полгода назад. Лечение проходит амбулаторно, заболевшие изолированы. Те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Пандемия коронавируса COVID-19

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