В Калининградской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Калининградской области выявили первые четыре случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Среди заболевших - трое взрослых и один ребенок. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, два случая могут являться завозными. Заболевшие посещали на новогодних праздниках Францию и Доминиканскую республику. Еще в двух случаях заражение произошло внутри региона.

Все трое взрослых пациентов вакцинированы от COVID-19, двое сделали прививку более чем полгода назад. Лечение проходит амбулаторно, заболевшие изолированы. Те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением.