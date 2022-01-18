В Коми отправлено в отставку правительство республики

Руководитель Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку все региональное правительство. Об этом он заявил на брифинге. Решение связал со стратегическими задачами развития, над которыми предстоит работать уже новой команде. Прежде всего это диверсификация экономики и реализация Программы социально-экономического развития региона, которую планируют утвердить не позднее марта 2022 года.

В данном документе 50 крупных инвестиционных проектов, по которым планируется к 2026 году привлечь в экономику региона 150 миллиардов рублей частных инвестиций в неугольные отрасли и создать новые рабочие места. По мнению главы региона, это позволит вывести Коми на принципиально новый уровень развития.

Полномочия председателя правительства в период формирования нового состава возложили на министра экономического развития и промышленности Эльмиру Ахмееву. А пока члены кабинета министров продолжат работать в статусе исполняющих обязанности. Но уже появился указ Владимира Уйбы, по которому он уволил двух министров - освобождены от своих должностей министр сельского хозяйства и потребительского рынка Денис Шаронов и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузнецов.

Как заявили в правительстве Коми, при формировании нового кабинета станут опираться на местные кадры, профессионалов в отраслях. Работа будет проводиться с учетом мнения общественных организаций и объединений, депутатов всех уровней. Новый состав кабинета министров обещают объявить в ближайшее время.