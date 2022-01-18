В НАО вертолет промахнулся мимо посадочной площадки

В поселке Варандей Ненецкого автономного округа вертолет Ми-8 совершил 18 января жесткую посадку в снег в 120 метрах от вертодрома Арктический.

Как сообщил корреспонденту "Российской газеты" источник в ГУ МЧС по НАО, у вертолета поврежден рулевой винт. Ми-8 заходил на посадку и промахнулся мимо площадки - вероятно, из-за обильных снегопадов, прошедших накануне.

По данным РИА Новости, вертолет совершал междувахтовый рейс, на борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров. При посадке никто из них не пострадал.