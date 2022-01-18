В НАО восстановили движение по зимнику Нарьян-Мар - Усинск

С 18 января зимник Нарьян-Мар - Усинск открыли для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого округа на своей официальной странице в соцсетях.

Напомним: зимник - единственная магистраль, которая связывает Ненецкий автономный округ с Республикой Коми и другими регионами страны. В течение недели движение по дороге то закрывали полностью, то существенно ограничивали. Причина - сильные метели.

Тем временем в администрации Ненецкого округа заявили, что коммунальным службам потребуется около недели на устранение последствий снегопада: за две последние недели снега из Нарьян-Мара вывезли столько же, сколько ранее за весь декабрь.

В НАО столкнулись с нехваткой специалистов для работы на грейдерах - машинистов, операторов фронтальных погрузчиков и рабочих. А улицы Нарьян-Мара по-прежнему завалены снегом. Власти города нанимают работников по договорам гражданско-правового характера.

Ежедневно в трехсменном режиме на дорогах города работают от восьми до одиннадцати единиц техники. Привести дворы в порядок власти планируют в течение недели.