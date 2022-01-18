В Новгородской области в ДТП погибли четыре человека

Крупная авария на федеральной автодороге в Крестецком районе Новгородской области унесла жизни четырех человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Новгородской области, ДТП произошло в 02.45 18 января на 260-м километре трассы "А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель". Водитель Volkswagen Polo 2000 года рождения не справился с управлением на скользкой заснеженной дороге и совершил боковое столкновение с грузовиком Renault Premium с полуприцепом, который ехал по встречной полосе.

В салоне Volkswagen находились четыре пассажира - двое мужчин и две женщины в возрасте от 25 до 41 года. Все они погибли на месте происшествия. Водитель выжил, с многочисленными травмами он доставлен в больницу Валдая.

Сотрудники ГИБДД, МЧС и оперативно-следственная группа выясняют причины и обстоятельства аварии.