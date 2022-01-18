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18.01.2022 10:21
Рубрика: Происшествия

В Петербурге группа мошенников обманула бизнесмена на 11 млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники полиции задержали семерых участников преступной группы, которые обманули бизнесмена из Екатеринбурга на 11 миллионов рублей и угрожали ему "крышей", чтобы он не обращался в правоохранительные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Бизнесмен занимается предпринимательской деятельностью в реальном секторе экономики. Несколько месяцев назад ему потребовалась дробилка. Подходящее оборудование он нашел в Петербурге за 12,3 миллиона рублей.

11 миллионов предприниматель перевел по безналу, с оставшейся суммой приехал в Петербург заключать контракт. В Северной столице его встретили сотрудники "фирмы", которые заявили, что никакой дробилки мужчина не получит, что его обманули, но жаловаться никуда нельзя, поскольку у фирмы есть солидная "крыша" в виде криминального авторитета по имени Рашид.

Предприниматель не испугался и все-таки пошел в полицию. Спустя некоторое время семеро участников группы были задержаны. Среди них тот самый Рашид, а также руководители фирмы, через которую шло оформление договора.

В ближайшее время всем участникам группы изберут меру пресечения. Судьба денег, которые перевел им бизнесмен, выясняется.

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