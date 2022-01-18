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18.01.2022 11:44
Рубрика: Общество

В годовщину прорыва блокады в Петербурге стартует акция "Блокадный хлеб"

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В Северной столице начались памятные мероприятия, посвященные 79-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда. Сегодня в городе дадут старт всероссийской акции "Блокадный хлеб".

Фото: Анжелика Гурская/РГ
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В ходе операции "Искра" 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов освободили Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Этот прорыв дал осажденному городу сухопутную связь с остальной страной. За 17 дней вдоль Ладоги проложили железнодорожную ветку для доставки ленинградцам продовольствия и топлива. И хотя до полного освобождения Ленинграда оставался целый год, город получил надежду.

Памятный для Петербурга и всей страны день начался с возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. А в полдень на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени Кирова будет дан старт всероссийской акции "Блокадный хлеб". Ее символом стал 125-граммовый кусок хлеба - эту норму получали ленинградцы самой тяжелой зимой 1941-1942 годов. В ходе акции волонтеры будут распространять информацию о блокаде, выдавать символические кусочки "блокадного" хлеба, помогать ветеранам.

Волонтеры также будут раздавать жителям и гостям города оливково-зеленые ленточки Ленинградской победы. Получить их можно будет с 17.00 до 18.00 у станции метро "Гостиный двор".

Памятная дата отмечается и в Ленинградской области. Ветераны, блокадники и волонтеры собрались у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировском районе, возложили цветы к памятнику "Белый танк". Исторические программы, посвященные событиям тех дней, подготовили и в других музеях города и региона.

С 18 по 20 января в Северной столице будет проходить научно-практическая конференция по историческим блокадным источникам. А 27 января Петербург вместе со всей страной будет отмечать день полного освобождения города от фашистской блокады.

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