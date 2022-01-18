В Петербурге пройдет симфонический концерт в окружении картин

В Санкт-Петербурге симфонический оркестр "Таврический" 19 января выступит в пространстве выставки "Покой и Радость" в выставочном зале "Манеж".

На этой выставке представлено более ста произведений русских художников. Как сообщают организаторы, программа концерта включает в себя шесть произведений шести русских композиторов. Она построена, как сюита. Каждое произведение отражает тему и настроение одного из шести тематических залов выставки.

Оркестр расположится под "облаками" (такова сценография Агнии Стерлиговой) и исполнит произведения Рубинштейна, Чайковского, Римского-Корсакова, Лядова, Глинки и Рахманинова.

В первом зале не так много полотен известных художников, но раскрываются очень важные темы - русская идентичность, природа, духовность, личная жизнь. Маэстро Михаил Голиков особо выделил в этом зале картину "Девушка, играющая на арфе". А первым произведением концерта станет Reve Angelique - "Мечта ангела" - Антона Рубинштейна.

За атмосферу итальянской части выставки будет отвечать "Итальянское каприччио" Петра Чайковского - в XIX веке эта страна вдохновляла не только художников, но и композиторов.

В третьем зале представлены пейзажи. Красоту природы в музыке слушателям раскроет роскошный, редко звучащий "Лунный ноктюрн" Николая Римского-Корсакова из оперы "Пан Воевода".

Тему России раскроют "Восемь русских песен" Анатолия Лядова. В предпоследнем зале представлены портреты: этот личный жанр дает простор для фантазий о том, кто эти люди и как сложилась их судьба. Поможет им раскрыться "Вальс-фантазия" Михаила Глинки.

Эпилогом по прекрасной эпохе или мечте об идиллической России прозвучит Симфония No.2 Сергея Рахманинова. Дирижер Михаил Голиков считает правильным закончить концерт именно этой симфонией. Композитор родился и много написал в XIX веке, но именно симфония 1906 года создания наиболее подходит к экспозиции, считает маэстро.

- В выставке не хотели использовать нарративность, но она все же чувствуется, особенно в залах эпилога. Центральная картина - "Над вечным покоем" Исаака Левитана. Если присмотреться к полотну, то мне видится в ней пограничная атмосфера: грозовые тучи, гнущиеся деревья. Покой там, кажется, только в крестах старого кладбища, да в небольшой церкви, которая и символизирует этот переход, "окно" из мира живых в мир вечности. А в финале - коллекция миниатюрных портретов, где невольно обращаешь внимание на фото двух юношей: Николая II и Владимира Ульянова... Вторая симфония Рахманинова звучит как предчувствие трагических событий, разрушений, революции, гибели смыслов и ценностей, на которых держался мир XIX века, - говорит Михаил Голиков.

Встреча с симфоническим оркестром на выставке русского искусства начнется в 19.00. Пояснения к музыке даст сам маэстро.