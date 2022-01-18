В Петербурге суд запретил ставить в "трешке" пять дополнительных унитазов

Василеостровский районный суд Петербурга обязал собственников произвести ремонт в трехкомнатной квартире. В ней поставили пять дополнительных унитазов и душевых, при этом тот санузел, который был в квартире изначально, собственники демонтировали.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, трое собственников снесли в квартире перегородки, которые раньше отделяли комнаты. Также они снесли стены кухни и двух кладовых. Затем владельцы "нарезали" пять комнат, в каждой из них они установили санузел и душ.

Это, к слову, грубейшее нарушение Жилищного кодекса, ведь "мокрые зоны" ни в коем случае не должны оказываться над жилыми помещениями.

Иск к собственникам подала администрация Василеостровского района. На судебном заседании адвокат владельцев заявила, что те собирались открыть в квартире мини-отель.

Однако сама перепланировка не была согласована. По решению суда собственники должны вернуть квартиру в изначальное состояние.

К слову, отели в жилых домах в Петербурге размещать запрещено. У гостиниц должен быть отдельный вход, поэтому план по обустройству трешки на Васильевском у собственников изначально оказался обречен на провал.

Стоит отметить, что незаконными перепланировками исторический центр Петербурга не удивить. Администрации регулярно подают в суды на собственников, пытающихся "нарезать" из обычной коммуналки студии или гостиничные номера. И хотя суды встают на сторону районных властей и выносят решения о возвращении квартир в изначальное состояние, массового сноса незаконных студий и гостиничных номеров в Петербурге пока нет.